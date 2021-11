HiPhi Z: futuristische maar concrete EV

Een snelle terugblik. Het Chinese Human Horizons stampte in 2019 met HiPhi een automerk uit de grond dat inmiddels één productiemodel heeft. Die HiPhi X werd voorafgegaan door een studiemodel waar hij het gros van zijn uiterlijk aan ontleende, de HiPhi 1. Die HiPhi X zal niet lang de enige auto van HiPhi blijven, het merk laat in de vorm van deze HiPhi Z namelijk een nagenoeg productierijp tweede model zien.

Wie het nieuws op AutoWeek op de voet volgt, komt het uiterlijk van de HiPhi Z wellicht bekend voor. AutoWeek kon je in september namelijk al de patentplaten van een nieuw studiemodel van HiPhi laten zien. Die auto is nu daadwerkelijk door zijn scheppers op het podium getild. Human Horizons omschrijft de HiPhi Z als een GT die - we verzinnen het niet - "geïnspireerd is door de ideeën van de toekomst en het concept van de vierdimensionale ruimte." Daarbij zou 'tijd' de vierde dimensie zijn, waar de HiPhi Z doorheen breekt door de toekomst naar het heden te halen. Waziger dan een beslagen voorruit, maar het bekt marketingtechnisch natuurlijk best lekker.

Human Horizons spreekt over de aanwezigheid van hoogwaardige kunstmatige intelligentie die de HiPhi Z 'een ziel' geeft. Spoelen we die marketingdrab van ons scherm, dan blijft een markant vormgegeven liftback over met eigenwijze designdetails. Zo loopt de daklijn over in een fikse achterspoiler, is de auto gelardeerd met opvallend geplaatste zwarte en paarse vlakken en nemen we rondom heftige verlichting waar. Aan de achterzijde zien we een brede ledbalk die slechts wordt onderbroken door een rond ornament waarin de merknaam van de auto is te lezen. Met behulp van grote lichtgevende panelen eronder kan de HiPhi Z met zijn achterliggers communiceren door er symbolen op te toveren. De raampartij van de HiPhi Z lijkt sterk op die van de HiPhi X en dat doet vermoeden dat de twee auto's technisch aan elkaar zijn gerelateerd.

Als de techniek van de uiteindelijke productieversie van de HiPhi Z overeenkomt met die van de X, dan kan de Chinese consument onder meer een 96 kWh accupakket en achter- en vierwielaangedreven versies verwachten. De HiPhi X is in zijn krachtigste vorm in staat om in bijna 4 tellen naar 100 km/h te zoemen. De zuinigste HiPhi X komt tot 630 kilometer ver op een lading. Let wel, dit is gemeten volgens de niet bepaald nauwkeurige NEDC-cyclus. We sluiten af met een laatste stukje prachtige PR-praat. Human Horizons zegt met zijn HiPhi's namelijk een nieuw segment aan te boren: 'Techluxe'.