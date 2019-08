Een hypermodern ogende, elektrische SUV van een Chinese start-up die ‘Smart’ als favoriete bijvoeglijk naamwoord heeft: we hebben het vaker gezien. Toch is de Human Horizons Hiphi 1 weer nét anders, en eigenlijk best indrukwekkend.

Dit is de tweede keer dat je van Human Horizons hoort, want de plannen van het bedrijf zijn al eerder aangekondigd. De Hiphi 1 is de eerste serieuze auto van het merk, dat eerder alleen twee futuristische tweezitters toonde. De nieuwe SUV is uiteraard razendsnel en komt naar verluidt dik 600 km ver op een acculading, maar z’n bedenkers hebben het liever over andere zaken. De auto zit namelijk bomvol met slimmigheden. Daarbij schuwt Human Horizons het bouwen van dure, complexe onderdelen zeker niet. Neem de verlichting. Die is uiteraard opgebouwd uit leds, maar dan van een soort die in staat is om boodschappen op het wegdek te projecteren. De achterlichten kunnen symbolen weergeven, zodat ook hier volop kan worden gecommuniceerd met de buitenwereld.

De Hiphi heeft vleugeldeuren die net als bij de Tesla Model X een hap uit het dak nemen, maar dat is slechts het bovenste deel van het achterportier. Het onderste deel opent naar achteren. De voordeuren openen ogenschijnlijk op de traditionele manier, maar kunnen wel verder dan gebruikelijk naar buiten worden gedraaid. Alle deuren openen en sluiten elektrisch, waarbij de techniek in de gaten houdt dat er niets wordt geraakt en de portieren desnoods een halt toeroept.

Het interieur is al net zo futuristisch als de buitenkant en bevat veel ledverlichting en veel beeldschermen. Drie daarvan nemen vrijwel het gehele dashboard in beslag, waarbij met name de passagier goed wordt voorzien van infotainment. Hij of zij kijkt tegen een touchscreen van maar liefst 19,9 inch aan. 5G zorgt voor razendsnel internet. Ook achterpassagiers hebben echter niets te klagen. De tweede zitrij bestaat uit twee losse stoelen die over verwarming, ventilatie en voetensteunen beschikken en zich naar believen door de auto laten verschuiven. Achter deze zitrij vinden we nog twee stoelen, al zien die er wat minder comfortabel uit.

Ook onderhuids zit de Human Horizons vol met hoogdravende hulpmiddelen. Zo beschikt de auto over intelligente luchtvering en zorgt vierwielbesturing voor een kleine draaicirkel. De auto moet bovendien in staat zijn tot autonoom rijden op niveau 3, ofwel op snel- en buitenwegen onder supervisie van een bestuurder.

Al met al een indrukwekkend pakket, maar voor Human Horizon is de auto slechts een onderdeel van de toekomstplannen. Het bedrijf voorziet net als veel anderen een toekomst vol ‘slimme steden’, waarin mensen zich verplaatsen in futuristische, elektrisch en autonome voertuigen die aan elkaar gekoppeld kunnen worden en desnoods vliegend naar hun bestemming gaan. Deze SUV lijkt daar wat te zwaarlijvig voor, maar zal in die toekomstvisie ongetwijfeld een prettige oplossing zijn voor langere afstanden.