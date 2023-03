HiPhi: Chinees premiummerk naar Europa

MG, Aiways, Hongqi, Xpeng, Nio, BYD: de lijst met Chinese merken die je in Nederland kunt kopen is in rap tempo langer geworden. Er komt er binnenkort waarschijnlijk nog een bij: HiPhi. De eerste auto van HiPhi moet nog eind dit jaar in Europa op de markt komen.

Wie AutoWeek.nl frequent bezoekt heeft ongetwijfeld weleens over HiPhi gelezen. HiPhi is een merk van het Chinese Human Horizons dat het zelf omschrijft als premium. In 2019 liet Human Horizons in de vorm van de HiPhi 1 zijn eerste studiemodel zien. Die auto ging in opvallend mild gewijzigde vorm als HiPhi X in productie en inmiddels heeft HiPhi ook nog veel extravaganter vormgegeven HiPhi Z op de menukaart staan. AutoWeek dook medio 2022 al in Europa geregistreerde patenttekeningen van de HiPhi Z op die deden vermoeden dat het Chinese merk op termijn ook voet op Europese bodem wil zetten. Dat gaat daadwerkelijk gebeuren.

HiPhi's Chief Technology Officer Mark Stanton zegt tegen het Engelse Autocar namelijk dat HiPhi binnenkort een derde model aankondigt dat omstreeks het eind van dit jaar ook in Europa te koop moet zijn. Dat derde model moet zowel kosten- als designtechnisch een stuk toegankelijker worden dan de HiPhi Z en X. Het derde model van HiPhi - dat mogelijk HiPhi Y gaat heten - moet ook een maatje kleiner worden dan die twee reeds bestaande elektrische modellen. "Onze eerste twee modellen zijn vrij groot. Dat is prima voor de Chinese markt, maar niet per se voor elders in de wereld", aldus Stanton tegen het Engelse medium.

Meer informatie over het in Europa te introduceren elektrische model is er vooralsnog niet. Hier lees je meer over de HiPhi X en de ogenschijnlijk regelrecht uit de toekomst afkomstige HiPhi Z.