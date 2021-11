Hiperon Carrier: elektrische besteller met 75 kWh-accu

We weten nog niet alles over het merk Hiperon, dat je niet moet verwarren met supercar-bouwer Hyperion. Er staan dus nog wat vragen uit, maar de Hiperon Carrier zelf heeft juist opvallend weinig geheimen. Het is een gelikt gelijnde bedrijfswagen die in verschillende varianten op de markt moet verschijnen. Behalve de voor de hand liggende gesloten bestelbus is er dus ook een personenbus en een ‘chassiscabine’, die geschikt is voor een aparte opbouw door derden.

De bus-variant is 5,66 meter lang, precies twee meter breed, 2,01 meter hoog en heeft een wielbasis van 3,74 meter. Ter vergelijking: de bij iedereen wel bekende Volkswagen Transporter is in zijn kleinste vorm 4,90 meter lang, 1,90 meter breed en 1,99 meter hoog, bij een wielbasis van 3 meter. De Hiperon Carrier is volledig elektrisch en heeft met een accu van 75 kWh een theoretisch rijbereik van 320 km. Vermogen is er trouwens ook zat, want met 265 pk moet het toch mogelijk zijn om je spulletjes tijdig bezorgd te krijgen. Die spullen mogen trouwens best wat wegen, want met 995 kg heeft de Carrier ook meer laadvermogen dan eerdergenoemde Transporter.

Het uiterlijk van de Hiperon Carrier is ook opmerkelijk. De bus is ontworpen door een Europees designbureau en oogt erg glad en futuristisch. De volledig vlakke flanken en opvallend kleine led-verlichtingsunits bezorgen ‘m een opvallen opgeruimd voorkomen. Spiegels zijn vervangen door camera’s en de voorste – en enige – zijruit loopt optisch naadloos over in een streep die helemaal achterlangs om de auto gaat.

Schades

De op de afbeeldingen getoonde bus heeft een grote achterklep. Opvallende afwezige is een geleiderail voor een eventuele schuifdeur, maar wellicht heeft Hiperon daarvoor een slimme oplossing bedacht. Ook opvallend is dat het front uit één stuk lijkt te bestaan en echte bumpers ontbreken. Dat oogt strak, maar lijkt ons niet zo handig voor bij de schades die bij dit soort busjes onherroepelijk zullen ontstaan. Ook opmerkelijk: niet alleen de achterste, maar ook de voorste kentekenplaat is verlicht.

Het interieur oogt strak, maar wat productierijper dan de buitenkant. We zien drie bekerhouders in het midden, separate knoppen voor de klimaatregeling en een groot verticaal scherm. Ook zijn er drie zitplaatsen, verdeeld over een stoel en een tweezits bankje.

Prijzen

Het geheel ademt nog wel een concept-car-sfeer, maar toch zegt Hiperon dat de Carrier over 51 dagen, dus begin januari, kan worden gereserveerd. Ook weten we al dat er drie uitvoeringen beschikbaar komen. De Carrier Basic kost omgerekend zo’n €43.600 en heeft cruisecontrol, een 13-inch scherm met navigatie en een verwarmbare bestuurdersstoel. De Carrier Pro kost zo’n €54.200 en voegt onder meer adaptieve cruisecontrol, keyless entry, een verwarmd stuur en een groter scherm aan het pakket toe.