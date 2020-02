Hierom is de BMW 2-serie Gran Coupé een sedan

We geven het toe, die kop is wat verwarrend. Gaat het nu om een coupé of om een sedan? Puur technisch gesproken is de BMW 2-serie Gran Coupé in ieder geval een sedan, en z’n design is daarvoor de officiële reden.

De nieuwe BMW 2-serie Gran Coupé laat zich omschrijven als het vierdeurs broertje van de 1-serie, maar wordt tegelijkertijd gepositioneerd als een even sportieve als modieuze vierdeurs coupé. De regelrechte CLA-concurrent onderstreept dat met stijlloze portierruiten, een kont naar voorbeeld van de 8-serie en een vloeiende, geleidelijk aflopende daklijn. Door de zeer vlak liggende achterruit en het opvallend forse vierde zijruitje in de C-stijl doet het silhouet van de auto wat denken aan dat van de 4-serie Gran Coupé. Ook wordt hiermee de indruk gewekt dat de 2-serie ‘GC’ net als z’n grotere broertje een vijfdeurs liftback is, maar niets blijkt minder waar: de achterruit van de kleinste Gran Coupé blijft onder alle omstandigheden op z’n plek.

In eerste instantie lijkt dat een wat wonderlijk besluit. Goed, de wereld is groter dan West-Europa en in Amerika en Azië zijn ze dol op sedans, maar dat een vijfde deur het praktisch gebruiksgemak ten goede zou komen, valt niet te ontkennen. Bovendien betekent de vorm van de 2-serie dat de klep bijzonder kort is, zodat de opening nog wat kleiner is dan bij traditionele sedans. BMW’s Head of Exterior Design Christopher Weil heeft er evengoed een goede verklaring voor. Tegenover AutoWeek licht hij toe: “Een grote klep betekent dat de scharnieren en bijbehorende techniek een plekje boven de achterruit moeten krijgen. Dat brengt ze precies in het gebied waar het hoofd van achterpassagiers zit. De mooie, aflopende daklijn zou daardoor niet mogelijk zijn geweest.” Inderdaad is de hoofdruimte voor achterpassagiers van de vierdeurs ‘2’ nu al behoorlijk beperkt. Een lager plafond zou het geheel tot ‘onbruikbaar’ hebben gedegradeerd. Waarom het bij de 4-serie Gran Coupé dan wel lukt, is simpel: die auto is groter en biedt dus meer speelruimte.



2-serie Gran Coupé



4-serie Gran Coupé