Hellcat Redeye-V8 met 807 pk nu ook los verkrijgbaar

Downsizing en elektrificatie zijn twee prominente trends in de auto-industrie waar niet iedere autoliefhebber even hard om staat te springen. Dodge komt die groep al een tijdje tegemoet door in een aantal auto's de welbekende 6,2-liter supercharged Hemi-V8 met een vermogen van dik boven de 700 pk aan te bieden. Niet alleen de Challenger en de Charger, maar zelfs de Durango en de Ram 1500 kregen dit blok. De Challenger Demon maakte daar zelfs 840 pk van! Later kwam een iets meer gematigde Hellcat Redeye op de markt die 807 pk in de schaal legde. Die motor biedt Mopar nu ook los aan.

De specificaties liegen er niet om. Die 807 pk is overigens het opgegeven getal in 'Amerikaanse pk's'. In Europese pk's bedraagt het aantal paarden maar liefst 818 stuks. Het koppel is met 972 Nm mogelijk nog indrukwekkender. Mopar stelt dat de losse motor is bedoeld voor straat- en offroad-auto's van vóór 1976, maar wat let je om het blok in iets anders te lepelen? Een Alfa Romeo Stelvio met Hellcat-kracht, of een Fiat Spider met een stampende achtcilinder onder de kap? Wie weet waar je komt met een beetje handig zaag- en sleutelwerk?

Voor $21.807, omgerekend €18.382, mag je jezelf eigenaar noemen van de Hellcat Redeye-V8. Uiteraard is het bedrag in euro's nog zonder eventuele importheffingen en -kosten. Voor dit bedrag zijn alle onderdelen die bij de motor horen, zoals de waterpomp en de supercharger, inbegrepen. Het Redeye-blok is de vijfde 'crate engine' die Mopar aanbiedt. Het aanbod varieert van een 5,7-liter Hemi-V8 met 375 pk tot een beestachtige sterke 7,0-liter supercharged V8 met een vermogen van 1.000 pk. Klussen maar!