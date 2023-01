Haas presenteert als eerste F1-team nieuwe auto

Het zat Haas niet bepaald mee de afgelopen jaren. Eerst was er het debacle met titelsponsor Rich Energy, vervolgens stapte de familie Mazepin in als geldschieter (en Nikita als coureur) en werden die 2022 buiten de deur gezet na de Russische invasie in Oekraïne. Nu heeft Haas gelukkig weer een nieuwe titelsponsor: Moneygram. Een financiële speler uit Amerika. Het is voor Haas te hopen dat het een wat stabieler verhaal wordt dan bijvoorbeeld bij Mercedes met FTX. De auto oogt in elk geval al een stuk minder leeg!

Haas laat een auto zien die waarschijnlijk niet veel meer is dan een standaard demonstratiemodel. Het gaat nu immers alleen nog om de kleurstelling en officieel is het dan ook een 'livery reveal'. De titelsponsor zien we terug op de voorvleugel en de motorkap, maar verder is het vooral het zwart dat behoorlijk opvalt. Haas keert een beetje terug naar de 'eigen' kleuren van 2018 en 2020. In elk geval wel met een ander coureursduo dan toen. Kevin Magnussen is er wel weer bij, maar hij deelt voor het eerst het team met Nico Hülkenberg. De Duitse coureur bracht de afgelopen paar jaar langs de zijlijn door en is er nu toch weer bij. Haas hoopt dit jaar 'meer consistent in de punten te eindigen'. Vorig jaar werd het team achtste.