Groupe Renault wil belang in JMEV

Groupe Renault is voornemens om "een aanzienlijk belang" te nemen in JMEV, een subdivisie van het Chinese Jiangling Motors Corporation (JMCG). JMEV werd in 2015 uit de grond gestampt en verkocht vorig jaar in China 38.000 auto's. Dit jaar verwacht het dat de verkoopteller op 50.000 stuks uitkomt.

Hoe groot het belang is dat Groupe Renault in JMEV wil nemen, is nog niet bekend. De autoriteiten moeten de deal nog onder de loep nemen en geven in de eerste helft van volgend jaar uitsluitsel. In een later stadium maakt zowel Groupe Renault als JMEV meer bekend over wat de samenwerking precies gaat doen.

De nieuwste EV van JMEV is de E300, een 3,72 meter lange hatchback met een wielbasis van 2,39 meter. De auto heeft een 68 pk en 180 Nm sterke elektromotor. De auto zou een elektrisch bereik van zo'n 380 kilometer moeten hebben.