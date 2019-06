Grote terugroepactie Porsche van 340.000 auto’s

Wereldwijd staat Porsche dealer een taaie kluif te wachten, want het hoofdkantoor in Duitsland heeft besloten om wereldwijd meer dan 300.000 auto’s terug te roepen. In de P-stand van de automaat zouden Cayenne's en Panamera’s niet altijd stil blijven staan.

Dat zou een bestuurslid van het sportwagenmerk aan het Amerikaanse Reuters hebben toevertrouwd. Het zou om een mogelijke technische fout gaan bij een kwetsbaar onderdeel in de verbinding tussen de keuzehendel en transmissie. De auto’s zouden door het defect, terwijl ze geparkeerd staan, kunnen gaan rollen. Het probleem zou terug gaan tot aan de eerste generatie van de Cayenne die in 2002 het levenslicht zag. In totaal roept Porsche 340.000 auto’s terug. Ook de Panamera, die in 2009 op de markt kwam, moet terug naar de werkplaats.

Reuters spreekt over meer dan 100.000 kwetsbare auto’s in de Verenigde Staten en 25.000 exemplaren in Duitsland. In het RDW-terugroepregister staat nog niet omschreven hoeveel Porsches in ons land moeten worden nagekeken.