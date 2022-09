Grand Prix van Nederland volgend jaar eerder op F1-kalender

De Grand Prix van Nederland komt in 2023 wat eerder op de kalender te staan dan dit jaar. Dan is het racefestijn in Zandvoort direct na de zomerstop.

Vorig jaar en dit jaar vond de Grand Prix van Nederland in het eerste weekend van september plaats. Dat verandert in 2023. Dan wordt Zandvoort de eerste bestemming van de Formule 1 na de zomerstop. De Nederlandse GP is dan op 27 augustus 2023, om precies te zijn. Dat verneemt De Telegraaf van de CEO van de F1.

Een prominente plaats op de F1-kalender dus, aangezien er in het eerste raceweekend na de zomerstop traditioneel gezien veel gebeurt in de Formule 1. Er is dan vaak groot nieuws omtrent rijderswissels. Dat Zandvoort eerder op de kalender komt, betekent ook dat de Grand Prix van België naar een andere plek verschuift. Dat was de afgelopen jaren de eerste race na de zomerstop. Spa-Francorchamps ontvangt de Formule 1 volgend jaar waarschijnlijk al in juli, dus juist vóór de zomerstop. Het is overigens niet voor het eerst dat Zandvoort een datum in augustus krijgt toegwezen, in de jaren 70 en 80 gebeurde dat meermaals.

Het is nog niet zeker dat Zandvoort ook na 2023 weer de Formule 1 ontvangt. Zandvoort heeft bij de F1 al de optie liggen om de Grand Prix van Nederland ook in 2024 en 2025 te organiseren, alleen moet daarover in Zandvoort nog een knoop doorgehakt worden.