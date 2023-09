GP Singapore: Tijden, standen, circuitinfo, weer

Tijdschema GP Singapore

De Europese tour van dit seizoen zit er weer op en nu is het tijd voor een aantal Oosterse races. Om te beginnen reist de Formule 1 af naar Singapore, waar zondag op de straten bij Marina Bay in het donker geracet zal worden. In het donker? Jazeker, lokaal is het dan al avond en dat betekent dat we hier in Nederland op redelijk vergelijkbare tijden voor de buis zitten als bij de Europese races.

Dag Sessie Tijdstip Vrijdag 15 sept. Eerste vrije training 11.30 - 12.30 Vrijdag 15 sept. Tweede vrije training 15.00 - 16.00 Zaterdag 16 sept. Derde vrije training 11.30 - 12.30 Zaterdag 16 sept. Kwalificatie 15.00 - 16.00 Zondag 17 sept. Race 14.00

Stand in het kampioenschap

Met zijn tiende overwinning op rij heeft Max Verstappen niet alleen geschiedenis geschreven in Italië, maar zichzelf ook weer keurig op de rit gehouden om later deze maand in Japan wereldkampioen te worden. Daarachter zien we dat Sergio Pérez dankzij zijn mooie tweede plaats ook zijn voorsprong op Fernando Alonso weer iets heeft uitgebreid, terwijl Lewis Hamilton de Spanjaard nog altijd in zijn nek hijgt. Daarachter blijft het ongemeen spannend wie in dit kampioenschap op de vijfde plek eindigt.

Coureur Punten 1. Max Verstappen - Red Bull 364 2. Sergio Pérez - Red Bull 219 3. Fernando Alonso - Aston Martin 170 4. Lewis Hamilton - Mercedes 164 5. Carlos Sainz - Ferrari 117 6. Charles Leclerc - Ferrari 111 7. George Russell - Mercedes 109 8. Lando Norris - McLaren 79 9. Lance Stroll - Aston Martin 47 10. Esteban Ocon - Alpine 37

Wordt Red Bull ook al bijna weer constructeurskampioen? Ja, ook dat is natuurlijk nog slechts een kwestie van enkele races. Spannender is wat daarachter gebeurt, want in thuisland Italië is Ferrari opgeklommen van de vierde naar de derde plek. Het team van Aston Martin, dat begin dit jaar nog het tweede team was, zakt verder weg. Of Ferrari dit jaar nog tweede kan worden, is zeer de vraag. Gezien de recente vorm van Mercedes en Ferrari zullen de Italianen daar ongetwijfeld nog vurig op hopen. Tenslotte verdient het team van Williams ook een dikke pluim: met 21 punten is dit jaar nu al bijna zo succesvol als 2021 (toen er 23 punten werden gehaald), met nog acht races te gaan.

Constructeur Punten 1. Red Bull 583 2. Mercedes 273 3. Ferrari 228 4. Aston Martin 217 5. McLaren 115 6. Alpine 73 7. Williams 21 8. Haas 11 9. Alfa Romeo 10 10. AlphaTauri 3

Circuit

Het Marina Bay Street Circuit is, zoals de naam al zegt, geen permanent circuit maar een circuit dat grotendeels bestaat uit openbare wegen. Ieder jaar wordt het havengebied van Singapore omgetoverd tot een plek waar onder het licht van 1.600 schijnwerpers de Formule 1-coureurs rakelings langs de muren vliegen. Soms vliegen ze er ook wel eens tegenaan, want het is een verraderlijk circuit op sommige punten. De grootste uitdaging hier is echter misschien wel het klimaat. De GP van Singapore wordt vanwege de combinatie van het pittige circuit en de tropische hitte door veel coureurs als de zwaarste race van het jaar beschouwd.

In 2008 stond Singapore voor het eerst op de F1-kalender. Toen vond hier het beruchte 'Crashgate' plaats, waarbij Renault zijn coureur Nelson Piquet Jr. expres liet crashen om de andere coureur, Fernando Alonso, te helpen winnen. Het circuit is sindsdien enkele keren op de schop gegaan en is in zijn meest recente lay-out 4,928 km lang. Iets korter dan vorig jaar, omdat er nu tussen bochten 15 en 16 een recht stuk is gecreëerd. De coureurs komen maar liefst drie DRS-zones tegen dit weekend. Eentje op het rechte stuk lang start/finish, eentje tussen bochten 5 en 7 en eentje tussen bochten 13 en 14. In totaal rijden ze zondag 62 rondjes. Degene die de snelste raceronde neerzet, heeft ook meteen de snelste ooit op deze versie van het circuit te pakken, omdat de lay-out dus iets gewijzigd is.

Weer

Het is zoals gezegd altijd erg warm in Singapore en het komende raceweekend is dat niet anders. De coureurs moeten rekenen op temperaturen van ruim 30 graden en er hangt ook weer heel wat vocht in de lucht. Mogelijk komt het ook nog tot een bui, om de boel nog uitdagender te maken.