GP Oostenrijk: Verstappen pakt pole voor sprintrace

Max Verstappen mag morgen vooraan starten bij de sprintrace in Oostenrijk. De leider van het kampioenschap was nipt sneller dan Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Het team van Mercedes-AMG had minder geluk, want zowel Lewis Hamilton als George Russell raakten in de derde sessie van de baan.

Verstappen wist in de laatste seconden van de kwalificatie de pole af te pakken van Leclerc. De Red Bull-coureur reed een tijd van 1:04,984, waarmee hij 0,029 seconde sneller was dan Leclerc. Sainz zat daar vlak achter en kwam 0,082 seconde tekort op de tijd van Verstappen. Sergio Perez mag mogen als vierde man van start bij de sprintrace. Het verschil tussen hem en de top drie is wel een stuk groter, want Perez moest dik vier tienden toegeven op de tijd van zijn teamgenoot.

Tijdens de kwalificatie zag het er in eerste instantie behoorlijk goed uit voor het team van Mercedes. Russell en Hamilton leken prima uit de voeten te kunnen met de lastige W13, maar in Q3 sloeg het noodlot toe. Eerst ging Hamilton eraf, hij verloor bij het insturen van bocht 7 de controle over zijn auto's en schoot met een flinke vaart de bandenstapel in. De zevenvoudig wereldkampioen stapte ongedeerd uit. Hamilton heeft voorlopig de tiende tijd in handen, maar hem hangt mogelijk nog een straf boven het hoofd voor het in de weg zitten van Leclerc. Na Hamilton vloog ook Russell van de baan af. In de laatste bocht raakte hij net als zijn teamgenoot de achterkant van zijn auto kwijt, waarna hij achterwaarts de bandenstapels in klapte.

Kan er een team meer ongeluk hebben dan Mercedes? Ja, want voor McLaren ziet het er vooralsnog niet al te best uit. Daniel Ricciardo kwam niet door Q1 en was niet sneller dan de zestiende tijd. Lando Norris overleefde Q1 wel, maar kon in Q2 geen potten breken. De Brit klaagde over de remmen van zijn auto en schoot meerdere keren van de baan. Eerder op de dag had Norris ook al problemen tijdens de vrije training. Hij viel namelijk stil terwijl hij net een nieuwe motor had gekregen. Tijdens de kwalificatie moest hij het om die reden doen met een oudere krachtbron. Helemaal onderaan de tijdenlijst bungelt een opvallende naam: Sebastian Vettel overschreed bij zijn laatste snelle ronde de baanlimiet, waardoor hij morgen vooralsnog als laatste van start gaat.

Uitslag kwalificatie Oostenrijk