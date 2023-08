GP Italië: Tijden, standen, circuitinfo, weer

In Zandvoort zijn ze nog wel even aan het opruimen, maar de Formule 1 is alweer bijna klaar voor een nieuw raceweekend elders in Europa. Komend weekend is het tijd voor de Grand Prix van Italië, op het circuit van Monza.

Tijdschema GP Italië

Het is alweer tijd voor de laatste bestemming op het Europese deel van de Formule 1-kalender. Dat betekent dus ook dat je komend weekend geen rekening hoeft te houden met heel aparte tijdstippen als je de actie live wil volgen. Wel zijn alle sessies op de race na net even een uurtje later dan afgelopen weekend.

Dag Sessie Tijdstip Vrijdag 1 sept. Eerste vrije training 13.30 - 14.30 Vrijdag 1 sept. Tweede vrije training 17.00 - 18.00 Zaterdag 2 sept. Derde vrije training 12.30 - 13.30 Zaterdag 2 sept. Kwalificatie 16.00 - 17.00 Zondag 3 sept. Race 15.00 - 17.00

Stand in het kampioenschap

Over Max Verstappens plek in het kampioenschap hoeven we niets meer te zeggen, daarachter valt vooral op dat het gat tussen Sergio Pérez en Fernando Alonso weer iets geslonken is. Het is nog wel altijd een gat van 33 punten, dus zal Alonso nog flink aan de bak moeten om tweede te worden dit jaar. Daarachter zit Lewis Hamilton hem juist op de hielen. Voor P5 t/m P7 in het kampioenschap blijft het stuivertje wisselen tussen Carlos Sainz, Charles Leclerc en George Russell.

Coureur Punten 1. Max Verstappen - Red Bull 339 2. Sergio Pérez - Red Bull 201 3. Fernando Alonso - Aston Martin 168 4. Lewis Hamilton - Mercedes 156 5. Carlos Sainz - Ferrari 102 6. Charles Leclerc - Ferrari 99 7. George Russell - Mercedes 99 8. Lando Norris - McLaren 75 9. Lance Stroll - Aston Martin 47 10. Esteban Ocon - Alpine 37

Bij de constructeurs ziet het er ook weer iets gunstiger uit voor Aston Martin, dat een beduidend beter weekend had in Nederland dan Mercedes-AMG. Het gat tussen die twee is met 11 punten geslonken, al blijft Mercedes voorlopig nog wel favoriet voor de tweede plaats in het kampioenschap. Ferrari geeft de vierde plaats logischerwijs niet meer uit handen en heeft nog steeds zicht op de derde plaats, terwijl McLaren eigenlijk wat te laat op stoom is gekomen om nog voor P4 te gaan. Alpine heeft in Zandvoort op zijn beurt mooie punten gepakt in de jacht op P5.

Constructeur Punten 1. Red Bull 540 2. Mercedes 255 3. Aston Martin 215 4. Ferrari 201 5. McLaren 111 6. Alpine 73 7. Williams 15 8. Haas 11 9. Alfa Romeo 9 10. AlphaTauri 3

Circuit

Het Autodromo Nazionale di Monza wordt ook wel de 'Temple of Speed' genoemd vanwege zijn lange (bijna) rechte stukken. Op deze baan haalt de Formule 1 de hoogste gemiddelde racesnelheid en is topsnelheid dus waanzinnig belangrijk. Red Bull heeft op dat gebied opnieuw de beste papieren. Vroeger was het circuit nog veel meer op pure snelheid gericht dan nu. Het precies 100 jaar geleden geopende circuit had immers oorspronkelijk namelijk ook nog een kombaan als deel van de lay-out. Die werd aanvankelijk altijd gebruikt, later werd het een los te gebruiken deel van de baan. De kombaan werd tot eind jaren 60 gebruikt en toen van de rest van het circuit afgesloten. Hij ligt er nog altijd, zij het grotendeels overwoekerd. Waar de coureurs nu in Parabolica het rechte stuk op komen draaien, kwamen ze daar vroeger (iets verder naar achteren) de bocht van de kombaan uit.

De snelheid wordt nog een stapje extra opgevoerd in de twee DRS-zones. De eerste is langs start-finish, de tweede is op het achterste deel van het circuit, na Lesmo (bocht 7). De coureurs rijden komende zondag 53 ronden over het net geen zes kilometer lange circuit, om op een totale afstand van 306,72 km uit te komen. Hoewel de afstand grofweg hetzelfde is als bij de andere circuits (op Monaco na) is de Italiaanse GP doorgaans een vrij korte Grand Prix vanwege de hoge gemiddelde snelheid. Het ronderecord staat bijzonder genoeg nog altijd op naam van Rubens Barrichello, die in 2004 in 1:21.046 de baan over ging. Dat was nog in de tijd van het bijtanken, waardoor de toch al lichtere auto's met nog minder gewicht aan boord raceten dan nu.

Weersverwachting

Sommige teamleden zullen afgelopen weekend meer op de buienradar gekeken hebben dan naar wat dan ook, maar komend weekend is het een ander verhaal. In Monza wordt het heerlijk zomerweer, zoals het er nu uitziet. Het blijft droog, de zon laat zich veel zien en vooral zondag lijkt een zonnige dag te worden. Dat wordt met tegen de 30 graden Celsius ook de warmste dag van het weekend.