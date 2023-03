GP Bahrein: Tijden, circuitinfo, weersverwachting

Het is zover; de winterstop is voorbij en het is weer tijd voor actie in de Formule 1! Na drie dagen wintertest in Bahrein is het komend weekend op dezelfde plek tijd voor het echte werk. Geeft Red Bull gelijk zijn visitekaartje af, of komt Ferrari toch weer bovendrijven?

Tijden GP Bahrein

In het nieuwe Formule 1-seizoen zijn er maar liefst zes raceweekenden met een sprintrace, maar het begint in Bahrein gewoon lekker traditioneel. Dat wil zeggen: er zijn drie vrije trainingen, gevolgd door de kwalificatie en de race. Wel is het opletten geblazen als je de eerste en derde vrije training live wil volgen, want die beginnen niet op een heel maar op een half uur. De tijden hieronder zijn de Nederlandse tijden.

Datum Sessie Tijd Vrijdag 3 mrt. Eerste vrije training 12:30 - 13:30 Vrijdag 3 mrt. Tweede vrije training 16:00 - 17:00 Zaterdag 4 mrt. Derde vrije training 12:30 - 13:30 Zaterdag 4 mrt. Kwalificatie 16:00 - 17:00 Zondag 5 mrt. Race 16:00 - 18:00

Circuit

Het Bahrain International Circuit is verre van het meest spectaculaire circuit van de Formule 1-kalender, maar het is wel een baan waarop je actie mag verwachten. De eerste bocht van de door Hermann Tilke ontworpen baan was vorig jaar vooral het toneel van diverse inhaalacties. Vooral het 'stuivertje wisselen' tussen Charles Leclerc en Max Verstappen in bocht 1 en vervolgens ook in bocht 4. In 2020 werd hier twee keer gereden en werd voor de tweede race de buitenste ring van het circuit gebruikt. In die spectaculaire race race reed Sergio Pérez met zijn Racing Point van de laatste plek naar de overwinning.

Er wordt in Bahrein komend weekend weer zowel bij daglicht als in het donker gereden en dat zorgt natuurlijk voor een extra uitdaging door de wisselende baantemperatuur. De kwalificatie en de race vinden in elk geval in het donker plaats. Zondag rijden de coureurs 57 ronden, goed voor een totale raceafstand van 308,24 km. Het ronderecord staat al even in de boeken: dat is van Pedro de la Rosa, die in 2005 in 1;31,447 de ruim 5,41 km lange baan rond ging. Vorig jaar pakte Charles Leclerc hier pole position met 1:30,558 en ook de snelste raceronde (1:34,570).

Weersverwachting

Het zal je vast niet verbazen, maar het wordt warm en zonnig in Bahrein dit weekend. Op zijn warmst goed richting de 30 graden, met zondag mogelijk als warmste dag. Wat dat betreft scheelt het voor de coureurs dat de kwalificatie en de race in het donker worden verreden, als de temperaturen al wat gezakt zijn. De tweede vrije training is vanwege de timing het belangrijkst, omdat die het beste beeld geeft van de omstandigheden tijdens de kwalificatie en de race.