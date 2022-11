GP Abu Dhabi: Tijden, standen, circuitinfo, weersverwachting

Tijden GP Abu Dhabi

Na enkele races ten westen van ons, reist de Formule 1 nu juist naar het oosten af. Er wordt in Abu Dhabi geracet onder de ondergaande zon, maar vanwege het tijdsverschil moet je hier in Nederland wel even wat eerder dan zonsondergang inschakelen. De race begint om 14 uur Nederlandse tijd. Ook moet je er even rekening mee houden dat er dit weekend weer een traditioneel raceweekend is, in tegenstelling tot vorige week. Dat betekent dus dat de kwalificatie weer gewoon op zaterdagmiddag is en er geen sprintrace plaatsvindt.

Datum Sessie Tijd Vrijdag 18 nov. Eerste vrije training 11:00 - 12:00 Vrijdag 18 nov. Tweede vrije training 14:00 - 15:00 Zaterdag 19 nov. Derde vrije training 11:30 - 12:30 Zaterdag 19 nov. Kwalificatie 15:00 - 16:00 Zondag 20 nov. Race 14:00 - 16:00

Kampioenschapstand

Komend weekend is het erop of eronder voor diverse coureurs en teams. Er zijn nog enkele posities te bepalen in het kampioenschap. De spannendste strijd voor veel fans zal die tussen Sergio Pérez en Charles Leclerc zijn. Zij staan in punten gelijk en maken allebei kans op de tweede plek in het kampioenschap. Zowel Pérez als Leclerc eindigde nog nooit eerder zo hoog. Daarachter is het nog spannend tussen de twee Mercedes-coureurs. In theorie kan George Russell op de valreep nog derde worden, mocht Pérez en of Leclerc uitvallen en Russell de race winnen met de snelste raceronde (26 punten). Lewis Hamilton moet hetzelfde doen en heeft daarbij een uitvalbeurt van zijn teamgenoot nodig om de vierde stek nog van Russell over te nemen. Carlos Sainz heeft op zijn beurt nog kans om Hamilton van de vijfde plaats in de eindrangschikking te stoten.

Coureur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Max Verstappen (Red Bull) 429 2. Sergio Pérez (Red Bull) 290 -139 3. Charles Leclerc (Ferrari) 290 -139 4. George Russell (Mercedes) 265 -164 5. Lewis Hamilton (Mercedes) 240 -189 6. Carlos Sainz (Ferrari) 234 -195 7. Lando Norris (McLaren) 113 -316 8. Esteban Ocon (Alpine) 86 -343 9. Fernando Alonso (Alpine) 81 -348 10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 49 -380

Bij de teams zijn er ook nog enkele verschuivingen mogelijk. Mercedes zit Ferrari op de hielen voor de tweede plaats in het kampioenschap en mag - zeker gezien de prestaties van de afgelopen race - er nog op hopen dat het Ferrari verslaat. Dat zou gezien de start van het seizoen zowel een blamage voor Ferrari als een onverwacht goed resultaat voor Mercedes zijn. Alpine lijkt aan de haal te gaan met de vierde plaats, al kan het gezien de betrouwbaarheid van de Franse boldies zomaar op het laatste moment nog omslaan. Daarachter zullen Alfa Romeo en Aston Martin alles geven voor P6 en moet Haas tot het uiterste gaan om de achtste plek vast te houden.

Constructeur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Red Bull 719 2. Ferrari 524 -195 3. Mercedes 505 -214 4. Alpine 167 -552 5. McLaren 148 -571 6. Alfa Romeo 55 -664 7. Aston Martin 50 -669 8. Haas 37 -682 9. AlphaTauri 35 -684 10. Williams 8 -711

Circuit

Yas Marina Circuit nabij Abu Dhabi is verre van het meest geliefde circuit op de Formule 1-kalender, maar het is wel een baan die voor mooie plaatjes zorgt. Als het niet komt door het spektakel op de baan, dan komt het wel door de bijzondere bebouwing naast en boven de baan. De coureurs rijden bijvoorbeeld van bocht 13 naar bocht 14 onder het hypermoderne hotel door en moeten ze door een tunnel om de pitstraat te verlaten. Het circuit werd 13 jaar geleden geopend en kostte maar liefst 1,3 miljard dollar om aan te leggen. Volgens sommige coureurs was het dat geld niet waard als het aankomt op de racemogelijkheden, al heeft Abu Dhabi niet alleen vanwege de stand in het kampioenschap af en toe toch voor spektakel weten te zorgen. Voor veel Nederlandse fans zal het circuit in ieder geval goede associaties oproepen vanwege de ontknoping vorig jaar. Overigens waren hier langer geleden, denk aan 2016 (Rosberg) en 2010 (Vettel), spectaculaire ontknopingen voor het wereldkampioenschap. Vooral 2010 was bijzonder, omdat toen maar liefst vier coureurs nog kans maakten op de titel. Vettel ging uiteindelijk met de hoogste eer aan de haal. Diezelfde Vettel, viervoudig wereldkampioen met Red Bull, neemt dit weekend definitief afscheid van de Formule 1. De Grand Prix in Abu Dhabi is zijn laatste race.

Komend weekend is er wat betreft het kampioenschap rust aan het front, aangezien Max Verstappen al in Japan zijn tweede wereldtitel veiligstelde. Hoe dan ook; er wachten nog 58 raceronden dit jaar en die leiden de coureurs over een totale afstand van dik 306 km. De snelste raceronde werd vorig jaar geklokt door winnaar Max Verstappen; hij ging in 1:26.103 de baan over. Hij pakte een dag eerder ook pole position, met een rondetijd van 1:22.109.

Weersverwachting

Het zal je vast niet verbazen, maar de teams hoeven de intermediate- en regenbanden komend weekend niet paraat te hebben. Het hele weekend wordt het in Yas Marina Bay licht bewolkt, met temperaturen van rond de 30 graden. Vrijdag lijkt vooralsnog de warmste dag te worden, met maximaal 34 graden. De coureurs zullen weer blij zijn dat de race wat later op de dag plaatsvindt.