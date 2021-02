Gordon Murray T.50s Niki Lauda is extreme circuitknaller

Gordon Murray Automotive komt met een extra heftige T.50. Dít is de Gordon Murray T.50s Niki Lauda, een buitenissige circuituitvoering. Niet geheel toevallig gepresenteerd op de 72e geboortedag van de legendarische Oostenrijkse coureur (maandag), naar wie de auto is vernoemd.

Het automerk van Gordon Murray, in autoland vooral bekend als ontwerper van de McLaren F1, schoof vorig jaar de T.50 naar voren. De Gordon Murray Automotive T.50 krijgt nu deze T.50s Niki Lauda naast zich, een indrukwekkende naar Formule 1-legende Niki Lauda vernoemde circuitversie die nagenoeg alle facetten van de 'reguliere' T.50 naar een hoger plan brengt. Zo ligt er achter de voorstoelen een aangepaste, door Cosworth ontwikkelde 3.9 V12 die ook in de T.50 dienstdoet. In de T.50s Niki Lauda levert die machine echter geen 663 pk en 467 Nm, maar 735 pk en 485 Nm. Onder meer dankzij nieuwe cilinderkoppen en een aangepaste krukas. De toerenbegrenzer hakt er pas bij een indrukwekkende 12.100 tpm in. De V12 legt slechts 162 kilo in de schaal.

Nog een verschil: in de T.50 schakel je met een handgeschakelde zesbak, deze T.50s Niki Lauda heeft schakelflippers achter het stuur. Het wagengewicht ligt met 852 kilo nog een behoorlijk stuk onder dat van het origineel, al was ook die auto met 986 kilo bepaald geen zwaargewicht. Ook de T.50s Niki Lauda heeft achterop de bizar ogende ventilator, een module die rijwind aanzuigt waardoor deze sneller over de koets trekt. Een knipoog naar de door Gordon Murray ontworpen Brabham-Alfa Romeo BT46B, een Formule 1-auto uit 1978 waarmee Lauda destijds de Grand Prix van Zweden op zijn naam schreef. Het spoilerwerk is een stuk uitbundiger dan dat van de straatlegale variant en levert een maximum van 1.500 kilo aan neerwaartse druk op, onder meer dankzij een 1,76 meter brede achtervleugel. Gordon Murray Automotive geeft de T.50s een directere stuurinrichting en zet de auto op speciaal 18-inch lichtmetaal met centrale wielmoeren.

Wie er eentje hebben wil, moet diep in de buidel tasten. De Gordon Murray Automotive T.50s Niki Lauda heeft een vanafprijs van omgerekend €3,58 miljoen. Er komen in er in totaal 25 van, al begint Gordon Murray Automotive pas in 2023 met bouwen. Eerst moeten de 100 reguliere T50's worden verkocht.