Google Maps schotelt je voortaan zuinigste route voor

Vorig jaar kwam Google Maps elders op de wereld al met de optie om bij het navigeren voor de zuinigste route te kiezen, in plaats van de snelste of kortste route. Nu wordt die mogelijkheid ook beschikbaar in Nederland.

Wie voor de zuinigste route kiest, is wellicht wat langer onderweg, maar verbruikt als het goed is wel minder brandstof en stoot minder uit. Deze zogenoemde ‘eco-functie’ werd vorig jaar al beschikbaar in onder meer de VS, Canada en Duitsland, nu kunnen we er ook in Nederland gebruik van gaan maken.

Bij het plannen van een rit toont Google als vanouds meerdere routes. Na de update is bij sommige ritten te zien dat de auto op die route bijvoorbeeld 15 procent minder benzine verbruikt, omdat de route iets zuiniger is. Het soort auto speelt daarbij volgens Google een rol, omdat een diesel bijvoorbeeld minder verbruikt op hoge snelheden. Gebruikers moeten daarom instellen in wat voor auto ze rijden, zodat op basis daarvan de zuinigste route gepland kan worden.

De nieuwe functie wordt vanaf vandaag in Google Maps aangeboden. Het techbedrijf staat er om bekend nieuwe opties geleidelijk uit te rollen, dus het kan tot twee weken duren totdat iedereen de zuinigere alternatieve routes ook te zien krijgt.