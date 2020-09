Google Maps komt met 'coronanavigatie'

Het wordt in Google Maps mogelijk om te kijken hoe sterk het coronavirus in een omgeving vertegenwoordigd is. Een navigatie-uitbreiding waarvan je hoopte dat die nooit realiteit zou worden.

Nu het coronavirus op tal van plekken in de wereld weer fors oplaait, wil Google Maps te hulp schieten. Dat wil zeggen, het wil haar gebruikers inzicht geven in de aanwezigheid van het virus per regio. Dat moet volgens de techgigant helpen bij het 'goed geïnformeerd bepalen waar je wel of niet naartoe gaat'. Op basis van de lokale overheidscijfers wordt per regio een kleur gehangen aan het gemiddelde aantal besmettingen per 100.000 inwoners over de voorgaande zeven dagen.

Gebruikers kunnen de covid-kaartlaag activeren om vervolgens op basis van oranje en rode tinten (ook tijdens het rijden) te zien in hoeverre er corona heerst in een gebied. Vooraf checken is aan te raden, mocht je het althans nodig vinden, maar je kunt dus ook bijvoorbeeld tijdens het rijden bepalen dat je even iets verderop een pauze houdt of gaat tanken. Baat het niet, dan schaadt het niet. De update voor Maps wordt naar verluidt over enkele dagen uitgerold en komt zowel voor Android als IOS beschikbaar.