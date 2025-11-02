Bij de winterbandentest 2025 zagen we dat betaalbare banden best hoog in de eindranking kunnen eindigen, maar veel echt goedkope winterbanden presteren nog altijd dusdanig slecht dat ze het predikaat ‘gevaarlijk’ krijgen. In dit artikel noemen we de winterbanden die bij de remmetingen zo’n lange remweg opleveren dat je ze echt beter niet kunt kopen.

Winterbanden leveren onder normale omstandigheden een langere remweg op. Dat is een gegeven dat we keer op keer constateren. Ook bij onze eigen remmetingen met testauto’s. Op sneeuw en andere winterse ellende blinken ze uit, dat dan weer wel. Bij de winterbandentest die onze collega’s van AutoBild hebben uitgevoerd maken sommige banden het weer erg bont.

Remmetingen

Bij de remmetingen van winterbanden kijken de grondig te werk gaande Duitse bandentesters naar de prestaties op een nat wegdek en de noodstop met sneeuw als ondergrond. Als de remweg op de natte ondergrond langer is dan 40 meter bij vol op het rempedaal trappen met een snelheid van 80 km/h, besluit het testteam niet eens om nog aan de remmeting op sneeuw te beginnen. Want rijden op nat komt vaker voor dan rijden op sneeuw.

Deze winterbanden hadden meer dan 40 meter nodig om volledig tot stilstand te komen:

Goodride ZuperSnow Z-507 40,1 meter

Imperial Snow Dragon UHP 40,4 meter

Westlake SW608 40,9 meter

Maxxis Premitra Snow WP6 41,0 meter

Star Performer Stratos UHP-11 41,2 meter

Tomket Snowroad Pro 3 41,3 meter

Atlas Polarbear UHP 42,2 meter

Sunny Winter-maX A1 NW211 42,5 meter

Milever Winter-maX A1 MW255 42,8 meter

Infinity EcoZen 43,3 meter

Windforce Snowblazer UHP 45,1 meter

Wat kosten deze ‘gevaarlijke’ banden?

De slechtst scorende band, de Windforce Snowblazer, kost in de maat 225/40 R18 bij de diverse aanbieders €63 tot €66,60. Een Goodride ZuperSnow die 40,1 meter nodig heeft om vanaf 80 km/h stil te staan heb je afhankelijk van de partij waar je ze koopt voor bedragen van €58 oplopend tot €82,49.

Gisteren heb je al kunnen lezen welke vierseizoenenbanden een gevaarlijk lange remweg hebben.