GMC Canyon AT4 klaar voor de blubber

GMC presenteert een extra stoere uitvoering van zijn kleinste pick-up. De Canyon wordt in AT4-pak gehesen en daarmee is de auto volgens zijn scheppers klaar voor het betere offroadwerk.

Het modelaanbod van GMC is als onderdeel van General Motors nagenoeg volledig gebaseerd op dat van Chevrolet. Waar de Sierra bijvoorbeeld een Chevrolet Silverado is, is de GMC Yukon een Tahoe en de Canyon een Chevrolet Colorado. Die Canyon is nu als AT4 naar voren geschoven, een ruige versie die niet alleen op optisch vlak is aangekleed.

De AT4-variant is volgens GMC gericht op consumenten die "[...] een actieve levensstijl hebben". Veelal worden zulke omschrijvingen toegepast op modelsmaken die van zaken als zwarte kunststof wielkastranden worden voorzien, maar bij deze Canyon AT4 is het bedrijf verder gegaan dan dat. Uiteraard wordt de AT4 vanbuiten stoerder aangekleed en dus komt -ie over donker chroomkleurige accenten te beschikken, maar daarnaast is het front met zijn fors grotere grille beduidend anders dan die van de reguliere Canyon-versies. GMC vouwt 31-inch groot Goodyear Wrangler Duratec-rubber om de 17-inch grote lichtmetalen wielen en het merk past het onderstel aan voor het betere offroadwerk. De vierwielaangedreven AT4 krijgt een speciaal achterdifferentieel en GMC monteert beschermplaten tegen de bodem om de boel te beschermen tegen stenen en andere scherpe delen die je naast het asfalt tegen kunt komen.

De Canyon AT4 wordt voortgestuwd door een 313 pk en 500 Nm sterke 3.6 V6, al is deze offroadversie ook uit te rusten met een 2,8-liter grote viercilinder dieselmotor die 184 pk opwekt.