GM presenteert FSD-concurrent Ultra Cruise

Ultra Cruise is een uitgebreidere versie van het in 2017 gepresenteerde Super Cruise. Het grootste verschil is dat Ultra Cruise zich niet beperkt tot snelwegen, maar ‘uiteindelijk’ beschikbaar moet zijn op 95 procent van de verharde wegen in de VS en Canada. Ultra Cruise is daarmee nog meer dan Super Cruise een aanval op wat Tesla (voorlopig ten onrechte) Full Self-Driving Capability noemt. Net als dat FSD-systeem en Super Cruise zal Ultra Cruise altijd in ontwikkeling zijn en zichzelf dus vrijwel continu verbeteren.

GM wil de wegen waarop z’n systemen werken eerst zelf in kaart hebben gebracht. Bij de lancering van Ultra Cruise moet dat voor 2 miljoen mijl (dik 3,2 miljoen km) aan Amerikaanse wegen het geval zijn, om later uitgebreid te worden naar 3,4 miljoen mijl. GM belooft dat klanten volledig ‘hands-free’ door het verkeer zullen kunnen gaan, ook op secundaire wegen en in de stad.

Echt handenvrij

Ultra Cruise moet onder meer in staat zijn om navigatie-instructies te volgen, om te gaan met verkeerslichten, volledig automatisch van rijstrook te wisselen en zelfstandig op een oprit te parkeren. Net als Super Cruise werkt het systeem met een combinatie van LiDar, radar en camera’s en wordt de bestuurder uitgebreid in de gaten gehouden. Daardoor is het bij geen van beide GM-systemen nodig om je aanwezigheid kenbaar te maken door het stuur aan te raken, zoals dat bij ieder vergelijkbaar systeem wel moet.

Een ander belangrijk verschil met Tesla’s FSD is wel dat Ultra Cruise in eerste instantie alleen leverbaar is op prijzige modellen, met name van Cadillac. Minder hooggeplaatste auto’s moeten het doen met het minder uitgebreide Super Cruise, waarmee dus alleen op de snelweg de handen van het stuur kunnen. Ultra Cruise is trouwens niet meteen verkrijgbaar, maar wordt vanaf 2023 uitgerold. De volledig elektrische Cadillac Lyriq (foto) behoort dan ongetwijfeld tot de kandidaten.

Sinds 2017

Super Cruise is een systeem dat door General Motors sinds 2017 wordt geleverd op modellen van Cadillac. Inmiddels Super Cruise ook gebruikt voor een aantal andere modellen en zijn meer functionaliteiten toegevoegd, zoals onder meer automatische rijstrookwissels. Super Cruise werkt alleen op goed in kaart gebrachte snelwegen en heeft als unieke eigenschap dat de handen dan daadwerkelijk van het stuur kunnen.

In plaats van die eis houdt het systeem de bestuurder zelf in de gaten. Als er niet wordt opgelet, volgt een waarschuwing. De gewenste handen aan het stuur worden vervolgens door sensoren in het wiel zelf geregistreerd, zodat het niet nodig is om het stuur te bewegen. Afgaande op verschillende Amerikaanse reviews werkt Super Cruise in veel opzichten beter en veiliger dan Tesla’s Autopilot. In de VS wordt GM dan ook gezien als de grootste speler op dit gebied naast Tesla.

Vanwege het chiptekort zag GM zich onlangs gedwongen om een stapje terug te doen op Super Cruise-gebied. Zo werd het systeem tijdelijk van de optielijst van de nieuwe Cadillac Escalade geschrapt.