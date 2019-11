GM-designbaas: ‘sedans keren op termijn terug’

Wie niet van SUV’s houdt, gaat momenteel door zware tijden. Als we GMauthority mogen mogen geloven gloort er echter hoop aan de horizon, want General Motors heeft nog hoop voor meer traditionele carrosserievormen.

General Motors-designchef Michael Simcoe zou in een podcast z’n vertrouwen in de sedan hebben uitgesproken. Simcoe verwacht volgens het bericht dat de auto-industrie vroeg of laat vanzelf terugkeert naar de sedan. Hij zou nu al signalen zien die erop wijzen dat de échte SUV meer en meer plaats gaat maken voor lagere, meer cross-over-achtige auto’s en stelt dat mensen altijd op zoek zullen blijven naar een auto waar ze trots op kunnen zijn. “Uiteindelijk willen mensen een auto die door hun buren wordt bewonderd”, zou de tekenmeester hebben gezegd. Een sedan zou prima in dat plaatje passen.

Waar Amerikanen het over sedans hebben, mogen wij Europeanen in deze context rustig ook stationwagens en hatchbacks invullen. Het gaat hier immers om het contrast tussen hoogpotigen en andere carrosserievarianten. In Amerika betekent dat nu eenmaal bijna per definitie een sedan. Het bericht komt bovendien niet uit de lucht vallen, want GM heeft in de VS onlangs afscheid genomen van z’n Cruze.

Volgens Motor1 blijkt een groot deel van de voormalige Cruze-rijders niet over te stappen op een SUV van GM, maar juist op een sedan van een concurrent. De Honda Civic en Toyota Corolla staan dan ook nog steeds in de verkoop-top-10 van ‘The States’, een lijst die overigens wel wordt aangevoerd door pick-ups en SUV’s.