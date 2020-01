Nieuwe Mercedes C-klasse laat zich beter zien

Er staat dit jaar een belangrijke onthulling op het programma bij Mercedes-Benz. De splinternieuwe C-klasse maakt zich gereed om het stokje van de vierde generatie over te nemen. De nieuwe C is inmiddels alweer iets beter te observeren dankzij de spionagefotograaf.

De huidige C-klasse straalt het misschien nog niet heel erg uit, maar het is één van de oudsten uit het huidige aanbod van Mercedes-Benz. De W205-generatie is alweer een krappe zes jaar op de markt, dus tijd voor een opvolger. Die kent een lange aanloop. Al ruim een jaar geleden reed de W206 voor het eerst voorbij de lens van onze spionagefotograaf. Flinke opzetstukken onder de camouflage verhulden de werkelijke vorm toen nog effectief. Dat is deze keer gelukkig wel anders.

Hoewel de stickerafdeling weer flink los is gegaan, krijgen we nu een wat beter beeld van de nieuwe C-klasse. Het is goed te zien dat we qua vormen geen grote koerswijziging hoeven te verwachten. Subtiele veranderingen aan de koets zorgen ervoor dat de auto iets ranker oogt dan de huidige C-klasse. Vooral aan de achterkant oogt het wat scherper dan nu. Strakker gelijnde koplampen en achterlichten moeten de C-klasse wat dynamischer doen ogen. We lieten de auto eerder al eens schetsen om je een beeld te geven van de nieuwe koets.

Onderhuids is de verandering wellicht groter. De nieuwe C troont namelijk op een nieuwe basis; het MRA-platform. Een ingekorte versie van de basis van de huidige E-klasse vindt zijn weg naar de C-klasse. Achterwielaandrijving blijft derhalve de standaard. Met deze basis groeit de C-klasse ook een stukje ten opzichte van de uitgaande generatie. Uiteraard hangt er op motorisch gebied naast de brandstofmotoren ook elektrificatie in de lucht. Mild Hybrids met 48V en een plug-in die '100 kilometer volledig elektrisch kan rijden' zitten in het vat. Later dit jaar verwachten we de onthulling.