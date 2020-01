Ghosn: 'Franse ambassadeur vertelde me over complot'

De gevallen Renault-Nissan-topman Carlos Ghosn laat meer en meer los over de tumultueuze periode rond zijn arrestatie. Volgens Ghosn bracht de Franse ambassadeur in Japan hem op de hoogte van Nissans 'complot om hem af te zetten'.

Carlos Ghosn werd in de herfst van 2018 plots achter slot en grendel gezet in Japan op verdenking van verduistering van geld. De voormalige topman, die nog altijd vasthoudt aan zijn onschuld, verklaart vanuit Beiroet dat hij zich van geen kwaad bewust was en dacht dat Nissan er buiten stond. Een bezoek van de Franse ambassadeur scheen echter snel een 'schrikwekkend' eerste licht op de zaak. Volgens Automotive News vertelt Ghosn dat de ambassadeur hem op de hoogte stelde van Nissans reactie: "Ik schrok van de arrestatie en het eerste wat ik vroeg, was om Nissan op de hoogte te brengen en ze een advocaat te laten sturen. 24 uur later kreeg ik bezoek van de Franse ambassadeur en die vertelde me: 'Nissan keert zich tegen je'. Toen wist ik dat het een complot was", aldus de 65-jarige.

De gevallen topman dacht aanvankelijk dat Nissan hem bij zou staan, maar dat bleek anders te liggen. De ambassadeur bracht hem naar eigen zeggen op de hoogte van een speech van de toenmalige Nissan-CEO, Hiroto Saikawa. Die nam krachtig afstand van Ghosn en sprak zijn afschuw uit over diens vermeende machtsmisbruik. "Toen realiseerde ik me dat het een samenzwering was", aldus Ghosn.

Ghosn, die van Libanese afkomst is, verblijft momenteel in Libanon na een ontsnapping uit Japan. Daar hoopt hij de komende tijd zijn naam te zuiveren en (juridische) stappen te ondernemen. Eerder deze week werd bekend dat hij Renault aanklaagt om het mislopen van pensioengelden.