Gezellige Daihatsu Move Canbus is niet aan te slepen

De fervente bezoeker van deze website komt de Move Canbus mogelijk bekend voor. Begin juli schreven we namelijk een vrij uitgebreid artikel over de met retrodesign overgoten kei-car die als twee druppels water op zijn voorganger lijkt. Daihatsu gaf aanvankelijk aan dat het maandelijks zo'n 6.500 exemplaren van de Move Canbus hoopte te verkopen. Het blijkt echter storm te lopen.

Daihatsu heeft namelijk al het viervoudige aantal bestellingen binnen. Maar liefst 26.000 Japanners hebben een Daihatsu Move Canbus besteld. Daihatsu biedt de Move Canbus aan als in two-tone uitgevoerde Stripes én als Theory geheten smaak die in één kleur is uitgevoerd. Met de Stripes-uitvoering zegt Daihatsu zich op "vrouwen van alle leeftijden, maar voornamelijk jongere vrouwen" te richten. De Daihatsu Move Canbus Theory zou vooral mannen moeten aanspreken. De two-tone Move Canbus is vooral in de kleurcombinatie 'Meerblauw en zandbeige' populair, de Theory trekt in de donkerdere kleur 'Laserblauw' de aandacht.

Daihatsu zegt zich te verontschuldigen voor het ongemak dat het bij klanten heeft veroorzaakt door auto's niet op tijd te kunnen leveren door problemen in de toeleveringsketen. Het merk geeft aan alles op alles te zetten om de Move Canbus toch zo snel mogelijk te kunnen uitleveren.

Hier lees je meer over de Daihatsu Move Canbus. Zie jij je wel rondkarren in zo'n vrolijke kei-car of wil je er absoluut niet in gezien worden?