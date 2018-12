Gespot: Skoda Scala met metalen achterklep

De afgelopen maand trok Skoda het doek van een (riant uitgeruste) Scala. De nieuwe compacte hatchback neemt het stokje over van de Rapid. Net als die Rapid kreeg de Scala een glazen achterklep. Optioneel welteverstaan, want in de basis krijgt de Skoda een metalen achterklep aangemeten. We weten nu hoe dat eruit ziet.

In een diepblauwe, felrode of gifgroene kleur: de Scala stond tijdens zijn wereldpremière in Tel Aviv in een tal van fleurige kleuren in zijn dikste vorm uitgestald voor de wereldpers. Het vernieuwde ontwerp werd door de ontwerpers meermaals onder de aandacht gebracht en geprezen. Toegegeven, hij zit een stuk dynamischer in elkaar dan zijn voorganger. De Rapid kenden we in eerste instantie als liftback en later als spaceback. In een luxueuze jasje maakte de metalen achterklep bij die spaceback plaats voor een zwarte glazen variant. De nieuwe Scala die enkel als spaceback op de markt verschijnt, werd met zo’n soortgelijke glazen achterklep gepresenteerd. We wisten dat dit - samen met het glazen dak - optioneel leverbaar zou worden, maar hoe de basis-Scala erbij zou staan, was tot voor kort onbekend. In de wondere wereld van de sociale media circuleert nu deze foto.

De antraciet grijze Scala staat in vergelijking met de officieel gepresenteerde auto’s op normalere lichtmetalen wielen en kreeg in de Skoda-fabriek in Mlada Boleslav een metalen achterklep aangemeten. Wat opvalt is het achterruit dat ver naar onder doorloopt. De Skoda-letteraanduiding op de achterklep zou op elk model aanwezig moeten zijn, dus wellicht is dit nog een pre-productie-exemplaar. De uitvoeringen voor de Nederlandse markt zijn vooralsnog onbekend, maar wij staan stiekem al te trappelen om de auto door de configurator te halen voor een Back to Basics. Wat jullie?