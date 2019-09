Gesnapt: Mercedes-AMG GT 'Black Series'

Mercedes-AMG biedt zowel de GT Coupé als Roadster al in diverse vermogensvarianten aan, maar er is een versie waar de GT-liefhebber nog even op moeten wachten: de Black Series. Het is die ultieme topversie van de AMG GT-familie die nu in camouflagetrim is opgedoken.

Wie in de markt is voor een Mercedes-AMG GT, heeft ongetwijfeld even nodig om uit te vogelen welke versie hij of zij het liefste voor zijn deur parkeert. Zowel de Coupé als de Roadster worden in vier varianten aangeboden, waarbij de 476 pk sterke versie van de tweevoudig geblazen 4.0 V8 de minst krachtige van het stel is. Wie niet die basisversie wil, kan opteren voor de 522 pk sterke GT S- en de 557 pk sterke GT C-uitvoeringen. De voorlopige topversie is de GT R, een heftige variant met een 585 pk sterke versie van de achtcilinder in zijn lange neus. Die AMG GT R en de met techniek uit de GT3- en GT4-racerij volgestopte gelimiteerde GT R Pro, moeten straks zijn meerdere erkennen in deze AMG GT 'Black Series'.

Door de jaren heen hebben we van Mercedes' AMG-afdeling al diverse Black Series' gezien. Auto's als de SLK 55 AMG, CLK 63 AMG, SL 65 AMG, C63 AMG en SLS AMG zijn ooit met de inmiddels illustere woordcombinatie overgoten. Deze Black Series-variant van de AMG GT heeft net als zijn GT-broeders een van twee turbo's voorziene 4.0 V8 onder de kap, maar in deze topversie levert die achtcilinder waarschijnlijk een vermogen van fiks boven de 650 pk.

Achterop de AMG GT Black Series monteren de heren en dames uit Affalterbach een in elk opzicht immense achtervleugel, een vast exemplaar dat dus niet in de koets verzinkt bij lage snelheden. De motorkap is voorzien van extra koelsleuven en de koets van de auto wordt rondom van aerodynamische flapjes, spliters en randjes voorzien. Het geheel is er ongetwijfeld volledig op toegespitst om voldoende koeling en neerwaartse druk te genereren om het vermogen fatsoenlijk op de weg te kunnen brengen. Reken op een auto die nog harder afgesteld zal zijn dan de al niet malse gelimiteerde AMG GT R Pro.