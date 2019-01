Gesnapt: BMW 8-serie Gran Coupé

De derde en laatste carrosserievorm waarin de 8-serie verschijnt, is de Gran Coupé. Vandaag is die gelikte vijfdeurs weer in beeld verschenen.

De 8-serie kennen we al als Coupé en als Cabrio en op zeer korte termijn voegt BMW een derde carrosserievariant aan die nieuwe modelfamilie toe: de Gran Coupé. De Concept M8 Gran Coupé die BMW vorig jaar in Genève presenteerde, gaf al een zeer goede indruk van de definitieve productieversie. Nu is de definitieve 8-serie Gran Coupé weer in de sneeuw gesnapt, maar het is niet de M8 die hier de witte wereld verkent.

De M8 Gran Coupé krijgt net als die M-versies van zijn Coupé- en Cabrio-broertjes natuurlijk een herkenbare bodykit én komt aan de achterzijde over vier uitlaateindstukken te beschikken, zaken die op dit testmodel ontbreken. BMW lijkt hier de M850i xDrive op pad te hebben gestuurd, een dankzij een van twee turbo's voorziene V8 530 pk en 750 Nm sterke versie die zich ook zeker nergens voor hoeft te schamen. We verwachten dat ook de 8-serie Gran Coupé beschikbaar komt als 840d xDrive. In dat geval ligt een 320 pk en 680 Nm sterke dieselmotor in de neus. Een publieksdebuut vindt mogelijk tijdens de Autosalon van Genève in maart dit jaar plaats.