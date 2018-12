Gerucht: snelste versie Porsche Taycan heet Turbo

De mail, die is onderschept door InsideEVs.com, stelt dat de Taycan er komt in drie smaken. De eenvoudigste heet simpelweg Taycan, de tweede trap Taycan 4S en de snelste topversie… Taycan Turbo! Dat is een opmerkelijke keuze voor een auto die niet over een verbrandingsmotor en dus al helemaal niet over een turbo beschikt. Tegelijkertijd zorgt het ook voor consistentie binnen een modelportfolio waarin de snelste versies vrij consequent met Turbo worden aangeduid.

Aan de drie versies wordt ook al een inschatting van de vanafprijs gekoppeld, al geldt die dan wel voor de Verenigde Staten. De instap-Taycan zou er vanaf zo’n 90.000 dollar zijn, de 4S zou net onder de ton zijn en de Turbo moet volgens het bericht minimaal 130.000 opbrengen. Daarmee zouden de prijzen redelijk vergelijkbaar zijn met die van een Panamera, die in de VS begint bij 86.300 dollar. Een Panamera Turbo kost daar ‘kaal’ net iets meer dan anderhalve ton.

Porsche wil de Taycan verderop in 2019 definitief onthullen, dus de komende maanden komen we ongetwijfeld meer te weten over de eerste elektrische auto van het merk.