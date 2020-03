General Motors start enorme mondkapjesproductie

Wereldwijd springen grote bedrijven in op de coronacrisis door op allerlei manieren ondersteuning te bieden. Ook in de auto-industrie gebeurt veel op dit gebied en General Motors doet een duit in het zakje met de productie van mondkapjes.

In de Verenigde Staten ligt de reguliere auto-industrie inmiddels ook stil, maar dat betekent niet dat de grote fabrikanten niets doen. Ford maakte al bekend dat het in de VS een alsmaar groeiende productie van beademingsapparaten start. General Motors meldt nu dat het kan beginnen met de productie van mondkapjes. Daarmee worden de Amerikaanse ziekenhuizen en hun personeel geholpen in deze barre tijden.

GM laat in een officiële verklaring weten dat het haar eerste specifiek voor mondkapjes opgezette productielijn inmiddels operationeel heeft. Dat is in slechts één week gelukt. Volgende week kunnen de eerste 20.000 mondkapjes worden geleverd. Uiteindelijk moet de productie middels meerdere productielijnen opgeschroefd kunnen worden naar 1,5 miljoen mondkapjes per maand. De mondkapjes worden gemaakt in Warren, Michigan, waar normaal gesproken versnellingsbakken worden gemaakt. Een speciaal vrijgemaakte hal van 3.000 vierkante meter is nu volledig bestemd voor mondkapjesproductie.