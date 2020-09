Gemeente Eindhoven onderzoekt 'laadlantaarnpalen'

In Nederland is het aantal laadpalen voor elektrische auto's in absurd tempo gegroeid en daar is niet iedereen enthousiast over. De PvdA in Eindhoven ziet graag dat er geen verdere 'wildgroei' van laadplekken plaatsvindt en het college van B&W gaat zich hierover buigen. Men wil gaan kijken naar manieren om laadpunten eleganter op te laten gaan in het straatbeeld. Het idee dat boven komt drijven, is het integreren van laadpunten in lantaarnpalen. Dat bericht het Algemeen Dagblad.

Dat voorstel komt eveneens van de lokale PvdA-fractie en is volgens het gemeentebestuur inmiddels voorgelegd aan potentiële leveranciers. Die gaan kijken naar mogelijkheden om bestaande of nieuwe lantaarnpalen zo uit te rusten, dat er auto's aan opgeladen kunnen worden. Twee belangrijke valkuilen die genoemd zijn, zijn de stroomvoorziening én het beheer van lantaarnpalen. De gemeente wil niet verantwoordelijk zijn voor het beheer van de oplaadpunten, maar dat uitbesteden aan commerciële partijen die er ook voor dienen te zorgen dat er in de palen een op EV's afgestemde stroomvoorziening is.

Behalve naar lantaarnpalen wordt ook het idee geopperd om stroomkasten te gebruiken. In hoeverre dat reëel is, moet nog blijken. In Groot-Brittannië kwam een bedrijf overigens al met een andere elegante doch vrij ingewikkelde oplossing: verzonken laadpalen. Wanneer de paal niet in gebruik is, zakt deze weg in de grond. Zo wordt het geen 'palenjungle' in de stad.