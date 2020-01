Gelekt: gefacelifte Volkswagen Tiguan

Iedereen die nog maar net is bekomen van de gelekte foto’s van de Volkswagen Arteon Shooting Brake kan er maar beter een stoel bijpakken, want nu belandt ook de gefacelifte Tiguan op het wereldwijde web.

Het Spaanstalige Instagram-kanaal Cochespias deelt als eerste de foto’s van de gespotte Tiguan. Het beeld verdient geen prijs als scherpe foto, maar toch is een deel van de opgefriste neus duidelijk te zien. De koplampen in de herziene frontpartij lijken de lijnen van de nieuwe Golf te volgen. Het uiteinde van de units loopt in een subtiele lijn naar boven. Grote sierdelen markeren de gewijzigde voorbumpers.

Aan de zijkant is, zoals vrijwel altijd bij een facelift, niks nieuws te bekennen. De achterkant is jammergenoeg niet op de gevoelige plaat vastgelegd. De huidige Tiguan is sinds 2016 op onze wegen te bewonderen, waarna een jaar later de verlengde Tiguan Allspace volgde. Merkwaardig genoeg zijn er nog niet eens spyshots opgedoken van de nieuweling. De onthulling volgt later dit jaar.

In een Blik to the Future keken wij alvast vooruit naar een geheel nieuwe generatie van de Tiguan.