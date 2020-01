Blik to the Future: Volkswagen Tiguan

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Met de presentatie van de achtste generatie Golf achter ons, kunnen we vooruitblikken op wat komen gaat. We maken alvast een tijdreis naar medio 2023, het jaar waarin de volgende Tiguan zijn gezicht laat zien.

Volkswagen begon zijn avontuur in het segment van de compacte SUV’s in 2007 toen de eerste generatie Tiguan het levenslicht zag. In die twaalf jaar leunt het ontwerp nog steeds sterk op de Golf uit datzelfde tijdperk. Bij de eerste generatie waren de gelijkenissen het grootst. Vooral de raampartij werd in Wolfsburg destijds opmerkelijk hoog getekend in vergelijking met de Golf. Met de tweede en dus huidige Tiguan zette Volkswagen een beduidend stoerdere auto neer. Het ontwerp van de buitenkant wist de Golf een stukje meer van zich af te schudden, maar binnenin en op het gebied van techniek volgde de Tiguan nog steeds het spoor van de compacte middenklasser. Hoewel de huidige generatie nog een facelift moet krijgen, blikken we nu alvast vooruit op de derde generatie Tiguan. Die wordt over ruim drie jaar verwacht, en dat lijkt een goed moment want de concurrentie zit niet stil.

Coupé

De komende tijd worden de showrooms namelijk weer overspoeld met een trits aan nieuwe cross-overs. Neem de Hyundai Tucson die vorige week de eerste pagina’s van AutoWeek sierde, de Ford Kuga die begin 2020 zijn Nederlandse opwachting maakt, de vijfde generatie van de Kia Sportage die ook tegen 2022 komt of de nieuwe Nissan Qashqai die niet al te lang meer op zich laat wachten. Het kan dus een flinke strijd worden, een strijd die Volkswagen met een Tiguan zoals deze aan zou kunnen gaan. Kijk niet gek op als Volkswagen met een variant met een sterker aflopende daklijn komt, een zogenoemde coupé-SUV, om in te haken op de populariteit van dergelijke varianten. Dat zou de eerste keer zijn dat het merk met een dergelijk getekende SUV naar ons continent komt. In bijvoorbeeld China of Amerika heeft het merk al wel coupé-versies van bijvoorbeeld de Teramont rondrijden, maar in Europa heeft VW alleen nog maar ‘normale rechthoekige’ SUV’s in het gamma. De nieuwe Tiguan krijgt net als de Golf een smalle platte grille, de brede lichtbalk aan de achterkant lijkt sterk op het ontwerp van die van de compactere T-Cross.

GTE

Hoewel de binnenkant uiteraard nog een groot geheim is, kiest Volkswagen logischerwijs voor een vergelijkbaar interieur als in de nieuwste Golf. Verwacht dus een groot paneel over een groot gedeelte van het dashboard waarin twee schermen verwerkt worden voor de multiemedia en als vervanger voor de meters achter het stuur. Ook details als een gloednieuwe keuzeknop voor de automatische transmissie en de hagelnieuwe contactsleutel gaan we terugzien. Op motorisch vlak werkt Volkswagen naast de TSI-benzineblokken en enkele diesels met de nieuwe GTE-aandrijflijn. Voor een volledige elektrische cross-over verwijst Volkswagen geïnteresseerden door naar zijn ID.-familie.