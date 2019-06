Gelekt: dit is de nieuwe Renault Captur

We staan aan de vooravond van één van Renaults grootste onthullingen van dit jaar. De Captur krijgt namelijk een nieuw hoofdstuk. In aanloop naar de onthulling mochten sommige mensen al kennismaken met de opvolger van de bestseller en die kon het waarschijnlijk uit enthousiasme niet voor zichzelf houden.

Op social media circuleren namelijk foto’s van een oranje Captur. Zo heeft ‘Cardesignworld’ de auto in zijn Story geplaatst en werd dit vervolgens door het Franse liefhebbersblog Worldscoop opgevangen. Op de foto krijgen we voor het eerst een goed beeld van de geheel nieuwe Captur. De tweede generatie volgt de vijfde generatie van de Clio op het gebied van design. Zo wordt ook dit front gekenmerkt door de karakteristieke koplampen en nieuwe grille. Het tweekleurige koetswerk keert zoals te zien terug en geeft de auto een stoerdere aanblik. De heuppartij aan de achterkant lijkt extra groot te worden neergezet. Verchroomde sierlijsten vinden hun weg naar de stootrand onderaan de zijkant en onder de raamlijsten. Op dezelfde Franse blog is ook een zeer schimmige plaat van de achterkant van de Captur te zien (foto 3). Door de slechte kwaliteit komen we daar alleen veel verder mee.

Over technische specificaties is nog niks bekend. Naar alle waarschijnlijkheid introduceert Renault ook bij de Captur de ondertussen bekende geblazen 1.0 die Nissan in de Micra en Renault ook in de nieuwe Clio introduceerde. Die 100 pk sterke driecilinder vervangt het bekende 90 pk sterke 0,9-liter benzineblok. Daarnaast staat de 1.3 viercilinder waarschijnlijk ook op de prijslijst van de nieuwe Captur. Groter nieuws wordt later verwacht, want Renault kondigde eerder aan dat de Captur de allereerste plug-in hybride-auto van het merk wordt.

Renault trekt binnen korte tijd het doek zelf van de Captur. Dan weten we meer!