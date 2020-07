Gekopieerde Daihatsu blijkt populair

De olijke Daihatsu Cast blijkt in China wel in de smaak te vallen, ook al wordt de auto daar niet verkocht. Toch is een uiterlijk nagenoeg identiek model al bij diverse fabrikanten te koop.

Even terugspoelen naar 2015, het jaar waarin Daihatsu de opvallend vrolijk gelijnde Cast in al zijn kei-car-glorie presenteerde. Het volgens 'kei-eisen' net aan 3,4 meter lange relatief hoge hatchbackje werd eerder dit jaar door het Chinese Lingbao vakkundig onder het kopieerapparaat gelegd. Het exterieur van deze Box geheten kopie viel nauwelijks van die van de Daihatsu te onderscheiden. Onderhuids zijn er gelukkig grotere verschillen. Waar de Daihatsu altijd een 658 cc klein driecilindertje - met of zonder turbo - onder de kap heeft, is de Lingbao Box altijd elektrisch aangedreven. De gekopieerde Daihatsu blijkt bij relatief kleine Chinese fabrikanten van elektrische auto's in de smaak te vallen. Nu gaat namelijk een derde Chinese autobouwer met het ontwerp aan de haal.

Derde? Jazeker. Zhejiang Kandi Electric Vehicles, een samenwerkingsverband tussen de Chinese batterijproducent Kandi en Shanghai Maple (een merk van Geely), heeft de Box eerder dit jaar ingekocht van Lingbao en verkoopt het vrolijke EV'tje als Kandi 'Gleagle' K27. Deze week heeft een andere Chinese autobouwer de Daihatsu-kopie van Lingbao aan zijn portfolio toegevoegd. De derde fabrikant die de elektrische hatchback gaat voeren, is het Chinese SiTech. SiTech, in China Xinte Automobile geheten, gaat het kleintje als AEVS aan de man brengen.

Die AEVS is helemaal hip aangekleed. Het modelletje is vanbuiten bezaaid met oranjekleurige details. De van nature volledig ronde koplampen worden zelfs van oranje 'booskijkers' voorzien, zoals dat een jaar of vijftien geleden een ding was. Onderop de flank nemen we een kunststof element waar dat zomaar afgekeken lijkt van Citroëns Airbumps, al zijn we dan misschien te veel op jacht naar gekopieerde delen. Opvallend is ook het binnenste van de AEVS (foto 7). Dat lijkt net als de buitenkant één op één te zijn overgenomen van de Daihatsu (foto 8). Zelfs de indeling van de middenconsole en de bedieningselementen die daarin zijn ondergebracht, zijn praktisch identiek aan die van de Cast.

Het feit dat de Chinese fabrikant Kandi Electric Vehicles in dit artikel wordt genoemd, biedt ons de mogelijkheid om de K22 van het merk met jou te delen. Zeg nu zelf, is dat niet een van de vrolijkst kijkende micro-autootjes die je ooit hebt gezien?