Gefacelifte Volkswagen Polo gaat Golf achterna

De Volkswagen Polo staat in zijn huidige vorm alweer sinds 2017 bij de Nederlandse dealers en dat betekent dat de auto ongeveer de helft van zijn beoogde carrière heeft bereikt. Tijd dus voor een facelift. Vandaag kunnen we je de eerste foto's van de opgefriste Volkswagen Polo laten zien.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de huidige, zesde generatie Polo heeft Volkswagen het model niet tot nauwelijks gemoderniseerd. Althans, op optisch vlak. Stapsgewijs voegde Volkswagen de afgelopen jaren nieuwe motorversies aan het leveringsgamma van de Polo toe, waaronder de 150 pk sterke 1.5 TSI en de 2.0 TSI, die de Polo GTI van 200 pk voorziet. Binnenkort wordt ook het uiterlijk van Volkswagens compacte succesnummer gemoderniseerd. Daarbij valt op dat de auto wat design betreft zijn grote broer Golf achterna gaat.

Hoewel de optische wijzigingen op het eerste gezicht niet wereldschokkend zijn, lijkt de facelift van de Polo voor Volkswagen-begrippen een vrij ingrijpende te worden. Zo krijgt de Polo een nieuw gezicht, waarbij meer op de kijkers van de Golf lijkende koplampen een deel van het vernieuwde beeld bepalen. De lichtunits lopen aan de buitenkant namelijk eveneens een stukje omlaag de bumper in, waar de huidige koplampen juist vrij strak en simplistisch van vorm zijn. De chroomstrip die voorheen in het midden van de grille zat en die optisch doorliep in de koplampen zit straks aan de onderkant van de grille, maar loopt opnieuw door in de koplampen. Opvallend verschil: bij de Golf zit die strip juist aan de bovenkant van het tussen de koplampen geplaatste deel dat de suggestie wekt een grille te zijn. Onderaan de snuit van dit gesnapte testexemplaar van de gefacelifte Polo nemen we een nieuwe bumper waar, die lijkt op de bumper die Volkswagen voorop de Golf met R-Line-pakket hangt.

Ook aan de achterkant van de Polo hanteert Volkswagen het penseel der vernieuwing. Hoewel Volkswagen de suggestie wekt dat het 'vierkante' deel van het achterlicht straks overloopt in de achterklep zal dat niet het geval zijn. Wél krijgt het achterlicht een nieuwe en - je raadt het al - net als bij de Golf meer gesegmenteerde indeling. Ook nieuw, en misschien wel de grootste wijziging: aan de bovenkant krijgen de achterlichten een nieuwe horizontale uitloper die wél achterklep in duikt. Ook van achteren bezien gaat de Polo dus meer op de Golf lijken. Onderaan de bilpartij van de Polo zien we een vernieuwde achterbumper en ook het vak waarin de kentekenplaat is gehuisvest, krijgt ogenschijnlijk een andere vorm.

Vanbinnen zullen de wijzigingen vooral betrekking hebben op de komst van een herzien infotainment en het gebruik van nieuwe materialen. Het is aannemelijk dat de vernieuwde Polo over mild-hybrid-techniek zal beschikken, al durven we daar onze hand nog niet voor in het vuur te steken.