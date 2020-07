Gefacelifte Porsche Panamera duikt op

De zo'n vier jaar geleden geïntroduceerde tweede generatie van de Panamera staat op het punt te worden gefacelift. Porsche heeft de vernieuwde reguliere vijfdeurs en de bijgewerkte Sport Turismo-variant het afgelopen jaar meermaals in camouflagekostuum de deur uit gestuurd, maar nu is die laatste carrosserievariant zonder plakkers opgedoken. AutoWeek-lezer Bjorn Jansen zag de vernieuwde Panamera Sport Turismo in Oostenrijk van veraf en twijfelde geen moment om de bilpartij van de aangescherpte Duitser vast te leggen. Mogelijk was Porsche op locatie promotiemateriaal van de auto aan het schieten.

Op de foto's, die we enigszins hebben opgeblazen om de wijzigingen zo goed mogelijk te kunnen bekijken, is goed zichtbaar wat Porsche met de achterlichten van de Panamera Sport Turismo van plan is. De twee lichtunits blijven met elkaar verbonden door een over de gehele breedte van de achterklep lopende ledstrip, maar het zijn de twee units zelf die zijn aangepast. Ze lopen naar het midden van de klep toe geleidelijker af en het lijkt er sterk op dat ook de lijn aan de onderzijde van de units samen met de indeling van de lampen is vernieuwd. Uit eerdere spionagefoto's konden we opmaken dat de designwijzigingen die Porsche aan de voorkant van de Panamera's doorvoert, summierder zullen zijn. Aan de uitlaten te zien, betreft het hier de Porsche Panamera Turbo met 550 pk sterke 4.0 V8 onder de kap.

Het is goed mogelijk dat de herziene Panamera straks mild-hybrid techniek krijgt toebedeeld. De V6 die Porsche onder meer in de Panamera 4 hangt, is in de Amerikaanse versies van de Audi S6 en S7 namelijk al van een dergelijk 48V-systeem voorzien.