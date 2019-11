Gefacelifte Audi Q5 ploegt door de sneeuw

Het is de Autosalon van Parijs waar Audi in 2016 de tweede generatie van de Q5 presenteerde. Inmiddels is Audi's middelgrote Q-model enkele jaren op de markt en dat betekent dat er in Ingolstadt al een gefacelift exemplaar klaarstaat. Verwacht overigens niet dat de koets van de Q5 zeer ingrijpend wordt vernieuwd.

De Q5 krijgt de meest recente vorm van Audi's designtaal over zich heen gegoten en dat betekent dat de SUV niet alleen een nieuwe, hoekigere grille krijgt, maar ook kennismaakt met het inmiddels bekende 'brievenbusje' dat zich tussen de motorkap en de bumper bevindt. De koplampen worden vernieuwd, de voorbumper is anders van vorm en aan de achterzijde lijkt de indeling van de verlichting te veranderen. Naar verwachting worden ook in het interieur wijzigingen doorgevoerd. We zetten in op de komst van een nieuw infotainmentsysteem. De huidige Q5 heeft nog het op het dashboard geplaatste 'losse' display én beschik t nog over de bekende MMI-draaiknop op de middentunnel. Audi wisselt het systeem waarschijnlijk om voor het nieuwere exemplaar met twee geïntegreerde schermen. De MMI-draaiknop eindigt in de prullenmand.