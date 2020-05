Geen grotere vertraging Duitse Tesla-fabriek verwacht

Hoewel het terrein voor de fabriek in de gemeente Grünheide er al enige tijd klaar voor is, is er nog niet begonnen met bouwwerkzaamheden. Tesla is volgens lokale media bezig met de laatste aanvraagprocedures voor de goedkeuring voor de start van de bouw. Daarnaast heeft de uitbraak van het coronavirus voor enige vertraging gezorgd.

Volgens Altmaier komt de geplande start van de productie in 2021 niet in gevaar, aangezien er geen grote verdere vertraging wordt verwacht. Volgend jaar moet de nieuwe Tesla Model Y in Duitsland van de band lopen. Voor de eerste fase van de productie rekent Tesla op een aantal van 10.000 exemplaren per week. Er was begin dit jaar nog de nodige onzekerheid rond de fabriek. Milieuactivisten probeerden de bouw van de fabriek te verstoren, omdat daarvoor een stuk bos moest worden gekapt. Ook waren er zorgen over de wilde dieren die daar leefden . Uiteindelijk besloot het Duitse gerechtshof dat Tesla gewoon door mocht gaan