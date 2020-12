Gebruikte auto's gemiddeld duurder geworden

Occasions zijn in ons deel van Europa dit jaar gemiddeld weer wat duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van AutoScout24. In Nederland gaat het om een relatief kleine stijging.

Gemiddeld genomen is in zes onderzochte landen in Europa (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Oostenrijk) een gebruikte auto dit jaar € 371 duurder dan vorig jaar. Dat is een kleinere stijging dan vorig jaar, toen er gemiddeld nog € 886 bijkwam ten opzichte van een jaar eerder. In Nederland is de gemiddelde prijs dit jaar met slechts € 94 gestegen. Volgens AutoScout24 een stijging van 0,57 procent. Alleen in Duitsland en Oostenrijk viel het gunstiger uit, daar was respectievelijk géén stijging en zelfs een daling van 0,15 procent te zien in de gemiddelde prijs van gebruikte auto's.

Land 2019 2020 verandering België €17.242 €17.924 + 3,96% Duitsland €20.776 €20.775 - Frankrijk €23.206 €24.180 + 4,65% Italië €15.987 €16.394 + 2,55% Nederland €16.509 €16.603 + 0,57% Oostenrijk €20.122 €20.091 - 0,15%

Zoals hierboven te zien is, kostte in Nederland een gebruikte auto dit jaar gemiddeld € 16.603. Daarmee zitten we vergeleken met de andere landen vrij laag. Volgens AutoScout24 ben je in Nederland met een gemiddelde prijs van € 36.489 veruit het duurst uit als je een auto van hooguit één jaar oud wil kopen, maar zijn oudere auto's juist relatief betaalbaar hier. Vooral 10 tot 20 jaar oude auto's en auto's ouder dan 20 jaar oud zijn hier relatief goedkoop.