GAC Motor onthult Entranze Concept

Het Chinese GAC Motor is ook aanwezig tijdens de North American International Auto Show. De fabrikant toont in Detroit deze Entranze Concept.

De Entranze is een futuristisch ogende zevenzits MPV waarbij je met zijn drieën voorin kunt zitten. Natuurlijk is de showauto van GAC Motor niet zomaar een MPV. Het gevaarte is volledig elektrisch aangedreven en heeft aan elke kant niet één, maar twee schuifdeuren. Volgens het Chinese bedrijf is de zevenzitter een knipoog naar het in de Amerikaanse cultuur ingebakken roadtripfenomeen. 90 procent van de onderdelen waar het interieur uit is opgebouwd, zijn volgens GAC vervaardigd uit gerecycled materiaal.

De Entranze is getekend door de vorig jaar in Californië geopende designstudio van GAC. Pontus Fantaeus, bekend van onder meer Ferrari, Land Rover en Volvo, stond aan het roer van het ontwerpproces. Ook het interieur is vrij bijzonder. Het binnenste is doorspekt met schermen, we komen ze zelfs op de portieren tegen. De boel laat zich niet alleen via aanraking, maar ook met de stem bedienen. Gegevens over de elektrische aandrijflijn geeft GAC niet vrij.