'Full Self Driving van Tesla eind dit jaar mogelijk ook in Europa'

Zijn auto's van Tesla nog dit jaar in Europa verkrijgbaar met Full Self Driving (FSD)? Als het aan topman Elon Musk ligt behoort dat in ieder geval zeker tot de mogelijkheden.

Er is een hoop te doen rond Tesla's Full Self Driving-systeem (FSD). Het pakket slimme soft- en hardware moet het mogelijk maken dat auto's van Tesla in hogere mate autonoom hun weg door het verkeer kunnen vinden dan met het bekende Autopilot. Hoewel de naam van het systeem anders doet vermoeden - en wat een van de redenen is dat het systeem niet geheel vrij is van controverse - gaat het niet om een systeem dat volledig autonoom rijden mogelijk maakt. Momenteel is Tesla's FSD-systeem alleen als beta beschikbaar in de Verenigde Staten, maar als het aan topman Elon Musk ligt wordt de definitieve versie van systeem eind dit jaar ook in Europa leverbaar.

Volgens Reuters heeft Tesla-topman Musk tijdens een energiecongres in Noorwegen gezegd dat hij erop mikt dat het FSD-systeem eind dit jaar klaar is voor de markt en dus beta-af is. Musk zegt dat het mogelijk is dat Tesla's Full Self Driving-pakket rond het eind van het jaar in heel de Verenigde Staten uitgerold kan worden, maar daar blijft het niet bij. Volgens Elon Musk is het systeem rond het eind van het jaar 'mogelijk ook in Europa' leverbaar, al moet het systeem dan nog wel goedgekeurd worden in Europa. Of dat gaat gebeuren, is gezien de kritiek op het systeem - en op onder meer de naam ervan - nog maar de vraag.