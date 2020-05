Franse minister waarschuwt: "Renault kan verdwijnen"

De Franse economie krijgt gigantische klappen door de coronacrisis en de auto-industrie wordt vooral uitzonderlijk hard geraakt. Voor Renault, dat voor een belangrijk deel in handen is van de Franse staat, wordt een enorme som geld uitgetrokken om de crisis te kunnen doorstaan. Een bedrag van maar liefst €5 miljard aan staatssteun is bijna goedgekeurd, waarbij de Franse minister van Financiën, Bruno le Maire, wel aangeeft dat Renault als voorwaarde een aantal belangrijke veranderingen opgelegd krijgt. Onder andere zou de fabrikant veel steviger op elektrische auto's moeten gaan inzetten. Over de voorwaarden wordt nog gediscussieerd.

Het belang van de staatssteun is enorm, zo illustreert Le Maire in gesprek met radiozender Europe1. De staatsman windt er geen doekjes om wat de gevolgen zijn als dit niet gebeurt: "Dan kan Renault verdwijnen." Uiterst onwenselijk, uiteraard. Er hangt enorme werkgelegenheid vast aan het voortbestaan van de ruim 120 jaar oude fabrikant. Toch laat Le Maire weten dat zelfs mét de staatssteun uiterst zware tijden staan te wachten. Er staan volgens diverse bronnen meerdere fabrieken op de nominatie om gesloten te worden, waaronder de aloude fabriek in Flins en zelfs de Alpine-fabriek in Dieppe. Of Renault's sportieve submerk Alpine de crisis overleeft, is dan ook maar zeer de vraag.

Onzekere tijden dus, maar wat in ieder geval al wel zeker is, is dat Renault een fors bezuinigingspakket op tafel heeft liggen. Dat moet ademruimte geven. Het zou gaan om een kostenbesparing van maar liefst €2 miljard over de komende twee jaar. Vermoedelijk hoort het sluiten van fabrieken en het ontslaan van een deel van het personeelsbestand hierbij. Eerder werd ook al bekend dat alliantiepartner Nissan op het punt staat om wereldwijd veel banen te schrappen. Vooral voor Europa ziet het er in dat opzicht zorgelijk uit.