Forse bpm-verhoging grote suv's op komst

Komende zomer loopt de overgangsperiode van NEDC naar WLTP ten einde. Dat, samen met een verandering van de bpm-tabellen per 1 januari, zal nogal wat verschuivingen in de prijsopbouw van nieuwe auto's teweeg brengen. De rekenmeesters van automotive-kenniscentrum Jato becijferden wat de consequenties in Nederland kunnen worden.

Onlangs trokken brancheorganisaties RAI Vereniging en Bovag nog aan de alarmbel over de enorme bpm-verhogingen die de overgang van NEDC naar WLTP (voor uitleg zie het kader onderaan dit artikel) tot gevolg heeft. Kenniscentrum Jato is een stap verder gegaan en heeft berekend hoe de bpm er vanaf 1 juli 2020 uitziet. "Daaruit blijkt dat het venijn van de overgang in de staart zit", vertelt Maarten Palthe van Jato. "Omdat de WLTP-CO2-waarden in Nederland nog nauwelijks worden gecommuniceerd, hebben we een analyse gemaakt op basis van de Finse markt, waar WLTP al lang en breed is geïmplementeerd."

Voor elk van de in totaal 2.288 geanalyseerde versies berekende Jato drie prijzen: de NEDC 2.0-waarde tegen de huidige bpm-tabel, NEDC 2.0 tegen de nieuwe tabel en WLTP tegen de nieuwe tabel. Daarmee komen twee hobbels aan het licht: die van 1 januari en die van 1 juli 2020.

Uit de berekeningen blijkt dat de (niet volume-gewogen) gemiddelde bpm op 1 januari een stuk stijgt en op 1 juli (een stukje minder) daalt. In segmenten opgesplitst zie je bij de meeste klassementen dezelfde beweging. Maar niet bij allemaal, want het D-segment op benzine doet in juli nog een klein stapje omhoog, terwijl de grote, luxe SUV's twee flinke stappen omhoog krijgen in de bpm. Plug-in hybrides ontkomen daar niet aan.

"Je ziet duidelijk dat de nieuwe berekeningen nog meer sturen op schoon en zuinig", licht Palthe zijn cijfers toe. "Wij zeggen overigens niet dat de consumentenprijzen deze beweging precies zullen volgen. Fabrikanten en importeurs hebben de mogelijkheid aan de knoppen van de nettoprijs te draaien om fluctuaties in de brutoprijzen te beperken. Maar wie nog een mooie supercharged Range Rover wil hebben, doet er goed aan die snel te bestellen."

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure) is een vast omschreven testprocedure die de (ver)oude(rde), in de jaren tachtig opgestelde NEDC (New European Driving Cycle) gaat vervangen omdat de WLTP dichter bij de werkelijkheid staat. Deze meting is belangrijk omdat de uitslag bepalend is voor de bpm-heffing op de auto. Die bpm is bovendien progressief, wat wil zeggen dat het bedrag per gram hoger wordt naarmate de totale CO2-uitstoot hoger is. De WLTP werd op 1 september 2017 ingevoerd, maar omdat vóór die datum geïntroduceerde auto's nog NEDC-gekeurd zijn, wordt voor de bpm-heffing sinds die datum de WLTP-waarde teruggerekend naar een NEDC-waarde, de NEDC 2.0 genoemd. Sinds 1 september 2019 moeten alle nieuwe auto's WLTP-gekeurd zijn, maar wordt deze voor de bpm nog teruggerekend naar NEDC 2.0. Vanaf 1 juli 2020 geldt de WLTP-waarde voor de bpm-heffing. Omdat de CO2-uitstoot onder WLTP hoger uitvalt, worden per die datum de bpm-tabellen aangepast.