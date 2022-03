Formule 1 zet definitief streep door Russische Grand Prix

De Formule 1 reist dit jaar en volgend jaar niet af naar Rusland. Dat besluit is genomen vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

De Formule 1 zou dit jaar nog één keer een Russische Grand Prix verrijden in Sochi, om volgend jaar af te reizen naar Sint Petersburg. Beide GP's gaan niet door, zo maakt de Formule 1 volgens de BBC bekend. Mogelijk blijft de F1 zelfs uit Rusland weg 'zolang Poetin aan de macht is'. Het contract met de Russische promotor is verscheurd als een reactie op de invasie in Oekraïne. De eerste (moderne) Russische Grand Prix werd verreden in 2014 op het Sochi Autodrom, waar de F1 vervolgens onafgebroken ieder jaar te gast is geweest.

Het is nog niet bekend wat er nu gaat gebeuren in het weekend van 23 t/m 25 september. Portugal (Portimao), Turkije (Istanbul Park) en Duitsland (Hockenheimring of Nürburgring F1 Circuit) zouden de drie grootste kanshebbers zijn om de Russische GP te vervangen. Waarschijnlijk wordt hierover binnenkort al een knoop doorgehakt.

Mazepin

Ondertussen rommelt het ook rond de Russische coureur Nikita Mazepin. De Haas-coureur mag volgens de FIA onder 'neutrale vlag' mee blijven doen, maar alsnog is het goed mogelijk dat hij er toch niet bij is dit jaar. Haas heeft de Russische titelsponsor Uralkali (zo goed als) de deur gewezen en daar is ook de plek van Mazepin nauw mee verbonden. De Braziliaan Pietro Fittipaldi, de kleinzoon van voormalig wereldkampioen Emerson Fittipaldi, zou naar verluidt achter de schermen al in gereedheid gebracht zijn om Mazepin's plek in te nemen. Officieel is hierover nog niets bekendgemaakt.