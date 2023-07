Formule 1 in Zandvoort: €3 per persoon 'vermakelijkheidsbelasting'

Zandvoort heeft een klap gegeven op het plan om de organisatie van de Dutch Grand Prix die in augustus plaatsvindt per bezoeker enkele euro's te laten betalen. Dit zorgt voor onbegrip bij de organisatie van het Nederlandse Formule 1-festijn.

Zandvoort speelde al even met plannen om de organisatie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort dit jaar per bezoeker een zogeheten 'vermakelijkheidsbelasting' te laten betalen. Die heffing van €3 per persoon gaat er nu daadwerkelijk komen, zo meldt ANP. De gemeenteraad van Zandvoort is dinsdag akkoord gegaan met de invoering van de 'funtax'. De belasting hoeft de organisatie overigens 'pas' volgend jaar af te dragen aan de gemeente.

De gemeente zegt dat de belasting nodig is om de kosten te dekken die het maakt om het enorme aantal bezoekers dat de Dutch Grand Prix in Zandvoort bezoekt in goede banen te leiden. Er worden onder meer wegen afgesloten en er moet afval opgeruimd worden. De organisatie van de Dutch Grand Prix is uiteraard in de gelegenheid om de kosten door te berekenen aan de bezoekers.

De Dutch Grand Prix zegt niet te spreken te zijn over de invoering van de vermakelijkheidsbelasting, maar legt zich er vooralsnog bij neer. "Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat dit evenement vele malen meer oplevert voor de gemeente Zandvoort", reageert directeur Robert van Overdijk. "Om die reden is het niet fair om vervolgens ook nog eens de bezoeker van ons evenement te willen belasten met een funtax. Dat staat niet in verhouding tot wat de Dutch Grand Prix oplevert voor de gemeente."