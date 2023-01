Formule 1-auto's 2023: onthullingsdata bekend

Als je fan bent van de Formule 1, duurt de winterstop je vast alweer veel te lang. Gelukkig komt er al zeer binnenkort wat actie in de tent. Alle Formule 1-teams hebben inmiddels bekendgemaakt wanneer ze hun nieuwe auto laten zien. Het is altijd weer even spannend wat we te zien krijgen en reken er maar op dat het in sommige gevallen niet veel meer dan een 2022-auto met een nieuw kleurschema is, maar toch.

Haas trapt het feestje nog deze maand af en toont op 31 januari zijn livery voor 2023. Red Bull is vlak daarna aan de beurt en zal, net als vorig jaar, waarschijnlijk nog niet veel meer dan een 'kale' showauto laten zien. Maar wie weet verrast het team van Max Verstappen ons. Ook is het niet uit te sluiten dat Red Bull met een speciale eenmalige kleurstelling komt. Dat gebeurde in het verleden ook al meermaals. Overigens is het opvallend dat Red Bull (net als zusterteam AlphaTauri) New York heeft gekozen voor de lancering van de nieuwe auto. Dat wordt waarschijnlijk wel een aardig showtje. Rivalen Ferrari en Mercedes laten nog wat langer op zich wachten, die zijn halverwege februari pas zover.

Onthullingsdata Formule 1-auto's 2023