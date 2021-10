Fords Equator Sport is nieuwste SUV

Uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Technologie heeft AutoWeek weer de eerste foto's van een nieuw model op weten te duiken. Het gaat om een nieuwe SUV van Ford, een auto die luistert naar de naam Equator Sport. Wie AutoWeeks nieuwsberichten over in het buitenland te verschijnen modellen op de voet volgt, weet ongetwijfeld dat Ford al een SUV verkoopt die simpelweg Equator heet. Deze Equator Sport komt daar een stapje onder te staan.

Zoals je wellicht al vermoed had, is deze Equator Sport een SUV die Ford puur en alleen in China gaat verkopen. Kijken we naar het Chinese modellengamma, dan komen we daar al diverse hier compleet onbekende modellen tegen. We kennen natuurlijk de Evos waar kort geleden veel om te doen was, maar pas echt uitgebreid is Fords Chinese SUV-gamma. Dat bestaat namelijk uit de vorige generatie Kuga die er als Escape wordt verkocht en uit de Edge Plus, een langere en voor de Chinese markt aangepaste variant van de SUV die je in Nederland tot voor kort als simpelweg Edge kon kopen. Ford levert daarnaast de Everest, de Explorer, 'onze Kuga' als Sharp Kuga en de Territory. Die laatste is in feite een een Yusheng S330 van JAC, een Chinees merk waar Ford net als met Changan een samenwerkingsverband mee heeft. JAC is ook het merk waarmee Ford de Equator heeft ontwikkeld samen komen ze nu dus met de kleinere Equator Sport. Zijn we er nog?

De Ford Equator Sport is 4,63 meter lang, 1,94 breed en 1,71 meter hoog. Daarmee is hij een stuk kleiner dan de 4,91 meter lange Equator die we je eerder konden laten zien. In de breedte zijn de twee gelijk aan elkaar, al is de Equator Sport grofweg 5 centimeter lager. De wielbasis van de Equator Sport meet 2,73 meter terwijl de grotere Equator met 2,87 meter 14 centimeter extra tussen de voor- en achteras heeft. De Equator Sport heeft een front dat sterk overeenkomt met dat van de niet-Sport, maar heeft gemener kijkende koplampen. De achterkant van de Equator lijkt opvallend op die van de Kuga, maar is toch echt compleet anders. Onder de kap van de 1.600 kilo wegende Equator Sport ligt een 1.490 cc grote 1.5, een viercilinder benzinemotor die 170 pk levert.

Je voelt hem al aankomen: de Equator Sport komt niet naar Europa. Zou een dergelijke SUV iets voor Nederland zijn? Puur wat afmetingen betreft zou de auto in Nederland tussen de Kuga en Explorer terecht komen. Laat het ons weten in de reacties.