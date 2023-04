Ford Transit Courier: helemaal nieuw en elektrisch

Ford presenteert de gloednieuwe Transit Courier en de E-Transit Courier. Jazeker, een versie met verbrandingsmotor en een elektrische. De keuze is reuze bij de kleinste bestelbus van Ford, al moeten we nog wel even geduld hebben.

Highlights

Eerst met brandstofmotoren

Later ook als E-Transit Courier

Eigenwijs neusje

Begin 2024 op de markt

Ford trekt in één haal eigenlijk het doek van twee busjes. Op de bovenstaande foto zie je (in het blauw) de Ford E-Transit Courier, maar er komt ook weer gewoon een Transit Courier zonder E. We beginnen toch even bij de E-Transit Courier, want dat is de bijzonderste van het stel. De kleinste bestelbus van Ford troont, net als voorheen, op dezelfde basis als de actuele Fiesta (en dus ook de Puma) en die zijn er allebei alleen met brandstofmotoren. De E-Transit Courier staat op een aangepaste versie van die basis, waardoor er nu elektrische aandrijving mogelijk is. We wisten dat dat ging gebeuren; de Ford Puma krijgt nog dit jaar immers gezelschap van een volledig elektrische versie. Aan de Ford E-Transit Courier de eer om alvast wat technische geheimen prijs te geven over wat er mogelijk is.

Opladen en volladen

Helaas is de informatie over de elektrische prestaties hier en daar wat summier. We weten dat de Ford E-Transit Courier een 136 pk sterke elektromotor aan boord heeft, aan de snellader met maximaal 100 kW te laden is en dan in krap 35 minuten van 10 tot 80 procent bijlaadt. In 10 minuten heb je er zo'n 87 km rijbereik bij. Wil je bijladen aan de AC-lader, dan gaat dat met 11 kW en ga je in bijna 6 uur van 10 naar 100 procent acculading. De topsnelheid bedraagt 145 km/h. Helaas krijgen we de voor velen meest interessante informatie nog even niet te horen, want de actieradius maakt Ford op een later moment bekend.

Natuurlijk gaat het niet alleen om opladen, maar ook om volladen bij de Ford E-Transit Courier. Nou, dat wil wel. Hij is een stukje gegroeid ten opzichte van zijn voorganger en slokt nu geen 2,3 maar 2,9 kubieke meter op. De Ford E-Transit Courier (en de brandstofversie Transit Courier) is immers ook wat langer. In de lengte heb je nu ruim 1,80 meter laadruimte, dat was 1,62 m. In de breedte tussen de achterste wielkasten is de groei nog duidelijker (1,22 m in plaats van 1,01 m), mede dankzij de nieuwe achterwielophanging die minder ruimte inneemt. Het maximale laadgewicht is eveneens aardig toegenomen, dat groeide van 582 naar 700 kg. Overigens kunnen de modellen met verbrandingsmotor optioneel een nog hoger laadgewicht aan: 845 kg. Wil je kunnen trekken? Ook dan ben je met de verbrandingsmotoren aan het beste adres. De diesel (1.5 EcoBlue 125 pk) trekt 1.100 kg, de benzinemodellen (100 pk en 125 pk 1.0 EcoBoost) trekken 1.000 kg. De E-Transit Courier schopt het tot een trekgewicht van 750 kg.

Eigen stijl

De nieuwe Ford (E)-Transit Courier is niet alleen veelzijdiger en ruimer dan de vorige, hij is ook lekker eigenwijs vormgegeven. Sterker zelfs, zoals we aan de spionagefoto's onlangs nog konden zien, heeft-ie een neusje zoals we dat nog niet kennen van Ford in Europa. Opvallend, omdat het wel gewoon een Europese Ford is en hij zij-aan-zij met Puma van de band zal lopen in Roemenië. De Ford Transit Courier heeft een iets ander front dan de elektrische Ford E-Transit Courier, met een wat soberder voorkomen en natuurlijk een echte grille.

Meer onderscheid is er in het interieur. Beide versies hebben een dashboard dat op sommige plekken wat overeenkomsten vertoont met de cockpits van de Fiesta en Puma, maar er zijn onderlinge verschillen. Zo heeft de Ford E-Transit Courier standaard een fors paneel op het dashboard met daarin een 12-inch digitaal instrumentarium en daarnaast een even groot infotainmentscherm, waarop Sync4 draait en ook Android Auto en Apple CarPlay werkt. De Transit Courier krijgen we te zien met wat bescheidener schermen. Bovendien is er in de Transit Courier nog een los knoppencluster verwerkt in het eveneens wat afwijkend vormgegeven middelste deel van het dashboard.

Zoals we dat gewend zijn van Ford Pro, worden er ook bij de Transit Courier weer wat opvallende handigheden toegevoegd. Zo zie je op de foto hieronder bijvoorbeeld dat optioneel de bijrijdersstoel in zijn geheel naar voren te klappen is, waarachter een luik een doorgang geeft naar de laadruimte. Daardoor kun je de maximale laadlengte uitbreiden naar 2,66 meter en zijn onder meer planken of, zoals hier gedemonstreerd, ladders in het busje te stoppen. De Ford E-Transit Courier heeft bovendien een frunk waar je 44 liter aan bagage in kan verstouwen en met het Office Pack tover je in het interieur een opklapbaar werkvlak tevoorschijn om bijvoorbeeld je laptop op te zetten.

De Ford E-Transit Courier gaat eind 2024 in productie, dus die laat nog een tijdje op zich wachten. In de aanloop naar de marktintroductie maakt Ford meer bekend, zoals bijvoorbeeld de actieradius. De Transit Courier met benzine- en dieselmotoren komt eerder op de markt; die is in de tweede helft van dit jaar te bestellen en de levering begint naar verwachting begin volgend jaar. Overigens zit er ook nog een personenversie in het vat, de Tourneo Courier en naar verwachting een elektrische E-Tourneo Courier.