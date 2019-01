Ford test nog onbekende SUV/cross-over

Uit de Nederlandse verkoopstatistieken van 2018 blijkt het niet direct, maar cross-overs en SUV's zijn voor autofabrikanten ogenschijnlijk gouden handel. Ford biedt in Europa de Ecosport, Kuga en Edge aan en heeft met de Ka+ Active, Fiesta Active en Focus Active reguliere hatchbacks met SUV-achtige aankleding op de menukaart staan. Het merk lijkt tussen al die modellen een plekje te hebben gevonden voor nóg een cross-over, een auto die vandaag voor het eerst is gefotografeerd.

Op deze foto's zien we een ingepakte en duidelijk hoog op de poten staand model van Ford nabij Ford's Europese thuisbasis in Keulen de benen strekken. Waar het merk de auto precies gaat plaatsen, valt nog te bezien. Het gesnapte prototype lijkt wat formaat betreft een Fiesta-achtige en dat zou er natuurlijk op kunnen wijzen dat er Fiesta-techniek onder de koets schuilgaat. Dat zou van deze nieuwkomer een cross-over in het B-segment maken, een auto die de degens moet kruisen met modellen als de Hyundai Kona, Kia Stonic en Seat Arona. We mikken erop dat de auto in de basis voorwielaangedreven is en wagen zelfs te betwijfelen of hij überhaupt met

vierwielaandrijving beschikbaar komt. Momenteel opereert de Ecosport min of meer in dat segment, maar die auto draait mee sinds 2013 en weet in ons land geen potten te breken. Of deze nieuwe SUV-achtige de Ecosport gaat vervangen, is nog niet bekend. Ford Nederland wil logischerwijs nog niets over de auto zeggen.